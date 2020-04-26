Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все монахи

О тяжелом для Лавры испытании РБК рассказал митрополит Климент - глава информационного-просветительского управления Украинской православной церкви Московского патриархата. По его словам, всего заболели до двух сотен человек, трое монахов скончались.
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с чего всё началось

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

В Киево-Печерской лавре, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом все священники.
РБК08:50

Подробнее о событии

Все духовенство Киево-Печерской лавры переболело коронавирусом

Коммерсантъ11:06

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

РБК08:50

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

Lenta.ru10:45

Большинство священников Киево-Печерской лавры переболели коронавирусом

RT на русском10:20

Почти все священники в Киево-Печерской лавре переболели COVID-19

РИА Новости09:59

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

Эхо Москвы09:46

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все монахи

Российская газета11:06
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 16:28, Ашберн
Здоровье

Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса

Палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 10:20
17
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
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Технологии

Последнее обновление Windows 10 удалило файлы пользователей

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Windows Latest, после обновления Windows 10KB4549951 пользователи начали отмечать на то, что их файлы и настройки были самостоятельно удалены.
ToDay News Ufa вчера в 04:39
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Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
131
Общество

В новом КоАП штрафы останутся в действующей редакции

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) действующие размеры штрафов останутся в прежнем размере.
Известия 16:13
Общество

В Подмосковье за сутки выявлено 605 новых случаев коронавируса

За все время в Подмосковье было зарегистрировано 1703 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Красное знамя (Руза) вчера в 16:20
121
Политика

В КНДР опровергают слухи о смерти Ким Чен Ына

Пхеньян, 26 апреля 2020, 01:30 — REGNUM Сообщения в прессе о смерти лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности, заявил 25 апреля глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос.
REGNUM вчера в 18:30
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Здоровье

Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе

Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 26 апреля, заявил, что врачи городской больницы №4 Улан-Удэ спровоцировали вспышку коронавирусной инфекции в регионе.
Известия 14:13
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Гаджеты

На долгожданные «умные» часы Amazfit X предзаказы откроют 28 апреля

OAnews 15:40
Общество

Советник Трампа ожидает в США безработицу уровня Великой депрессии

Вашингтон, 26 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Кризис, развивающийся на фоне пандемии коронавирусной инфекции, может вызвать в США уровень безработицы, который, возможно, будет сопоставим с уровнем безработицы во времена Великой депрессии.
REGNUM 11:58
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Происшествия

В Твери на путях загорелись пассажирские вагоны

РБК 16:04
1
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 24 апреля в 22:23
1,3K
Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Вокруг ТВ 15:53
11
Общество

В Московской духовной академии 52 человека заразились коронавирусом

В Московской духовной академии (МДА) в подмосковном Сергиевом Посаде 52 человека заразились коронавирусом.
Газета.Ru 13:06
61
Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
600
Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 15:38
5,1K
Общество

Премьер Италии объявил о смягчении карантина

Италия с 4 марта начинает так называемую "фазу 2" борьбы с эпидемией коронавируса, в рамках которой будет снята часть ограничений, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
РИА Новости 15:29
14
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
9
Общество

Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
191
Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru вчера в 02:46
124
Здоровье

Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса

Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru 15:14
6
Футбол

Дания может отказаться от проведения матчей Евро-2020

Президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер в интервью британскому телеканалу Sky Sports заявил, что не может гарантировать того, что Копенгаген примет матчи Евро-2020 в следующем году.
Советский спорт 15:51
Культура

Виртуальный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite собрал 12 млн зрителей

Издание Metro сообщило, что онлайн-выступление Трэвиса Скотта в игре собрало у экранов более 12 миллионов зрителей.
NewInform 24 апреля в 09:24
9
Происшествия

В Петербурге от коронавируса умер второй врач Александровской больницы

В Петербурге скончался врач-нейрохирург Алексей Филиппов, заведующим отделением нейрохирургии №2 в Александровской больнице.
DP.RU 06:44
324
Кино

В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»

Известия 24 апреля в 08:50
107
Здоровье

Названы 4 продукта, которые снижают иммунитет

Кофеин подавляет работу вилочковой железы, которая производит клетки, защищающие организм от вирусов и бактерий.
Крестьянская жизнь 10:50
3
Армия и оружие

Американцы презентовали прототип нового танка для своих сухопутных сил

Компания General Dynamics во время визита командующего американской армией Райана Маккарти на одно из своих предприятий, продемонстрировала свой проект перспективного танка.
ГЛАС.RU 09:59
6
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости вчера в 04:08
3,1K
Политика

Трамп и Макрон решили реформировать ВОЗ

Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон сошлись во мнении о необходимости реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), рассказал представитель Белого дома Джадд Дир. Кроме того, Трамп и Макрон обсудили "позитивное развитие в борьбе с пандемией".
Московский Комсомолец 15:20
6
Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
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