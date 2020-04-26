В Киево-Печерской лавре, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом все священники.

с чего всё началось

О тяжелом для Лавры испытании РБК рассказал митрополит Климент - глава информационного-просветительского управления Украинской православной церкви Московского патриархата. По его словам, всего заболели до двух сотен человек, трое монахов скончались.

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все монахи

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