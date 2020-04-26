Коронавирус

РБКРБКВ Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

В Киево-Печерской лавре уже три недели действует карантин — его ввели 5 апреля после обнаружения первых заболевших. 12 апреля в Александровскую больницу Киева — именно туда привозят большую часть пациентов, больных коронавирусом, — был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел.
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В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

В Киево-Печерской лавре, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом все священники.
РБК08:50

Подробнее о событии

В УПЦ опровергли сведения о тотальной эпидемии в Киево-Печерской лавре

Российская газета16:44

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

Эхо Москвы09:46

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

Lenta.ru10:45

Большинство священников Киево-Печерской лавры переболели коронавирусом

RT на русском10:20

Почти все священники в Киево-Печерской лавре переболели COVID-19

РИА Новости09:59

Все духовенство Киево-Печерской лавры переболело коронавирусом

Коммерсантъ11:06

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

РБК08:50
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Политика

Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

РБК 11:28
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Шоу-бизнес

Марата Башарова хотят лишить звания заслуженного артиста Татарстана

StarHit.ru 15:30
1
Общество

Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью нейрохирурга

Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью нейрохирурга Александровской больницы Алексея Филиппова.
Piter.tv 13:05
23
Общество

Утверждены правила предоставления субсидий туроператорам

Председатель правительства России Михаил Мишустин в воскресенье утвердил правила помощи туроператорам.
Вести.Ru 11:45
56
Здоровье

Андрей Черный, и.о. директора закрытого на карантин института им. Вредена, опубликовал видеообращение

Добавим, что сегодня, 26 апреля, на Youtube появилось видеообращение сотрудницы центра им. Вредена о тяжелом положении в учреждении.
Собака.ru 16:17
Кино

Премьера фильма «Безупречный» пройдет онлайн

Санкт-Петербургские ведомости 02:40
2
Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
737
Общество

В Москве умер еще 31 пациент с коронавирусом

В Москве скончался еще 31 человек, у которых диагностировали коронавирус, сообщил столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.
РБК 15:13
170
Политика

Песков рассказал о функциях телефона Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о работе телефона Владимира Путина.
News.ru 08:18
25
Общество

Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса

Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
102
Киберспорт

Mag о победе над командой Dendi: «Мы их просто пофармили»

Тренер Natus Vincere Андрей 'Mag' Чипенко рассказал о форме команды, проблемах внутри состава, победе над командой Данила 'Dendi' Ишутина, а также прокомментировал слухи о трансфере Данила 'gpk' Скутина.
Dota2.ru 17:03
Политика

Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 24 апреля в 17:38
63
Здоровье

Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса

Коммерсантъ 24 апреля в 23:23
503
Общество

Сотрудники Коммунарки обещают уволиться из-за плохих условий труда

Проблематичными являются и условия защиты: из-за нехватки новых костюмов, медперсоналу приходится пользоваться старыми, поношенными кем-то комплектами.
OAnews 10:38
30
Космос

В Солнечной системе нашли 19 кандидатов в межзвездные объекты

N+1 24 апреля в 10:45
2
Общество

Роспотребнадзор: кафе ждут нововведения после отмены самоизоляции

После отмены режима самоизоляции кафе и рестораны ждут нововведения, защищающие сотрудников и посетителей, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 13:52
85
Общество

Сотрудники российских банков переезжают на работу

В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
1,1K
Энергетика

Новак дал прогноз по спросу на нефть

Минэнерго России ожидает постепенного восстановления спроса на нефть, в противном случае может произойти коллапс.
Известия 07:32
16
Общество

Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер

В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19.
РЕН ТВ вчера в 20:14
1K
Шоу-бизнес

Галкин рассказал о брачном контракте с Пугачевой

Шоумен и юморист Максим Галкин опроверг слухи о том, что певица и его супруга Алла Пугачева прежде, чем выйти за него замуж, составила брачный договор.
Газета.Ru 06:56
11
Экономика

В России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений

Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ вчера в 08:29
115
Экономика

Глава Минфина сообщил о мерах поддержки экономики и граждан

Меры поддержки в виде субсидирования кредитов под оборотные средства получит и крупный бизнес.
ИА Красная Весна 16:59
5
Общество

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

«Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23.00 до 7.00, дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 17:15
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Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей 24 апреля в 17:58
380
Общество

Государственное радио КНДР сообщило о работе Ким Чен Ына

Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственное радио КНДР сообщило о деятельности лидера страны Ким Чен Ына.
ФАН вчера в 21:14
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Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
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Происшествия

В Бутово закатили массовую уличную гулянку «стоп коронавирус»

Московский Комсомолец 02:49
67
Общество

В Московской духовной академии выявили коронавирус у 52 человек

В Московской духовной академии в Сергиевом Посаде обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 52 человек, в том числе девять находятся в больнице.
RT на русском 12:45
73
Общество

Власти Италии объявили о смягчении режима карантина

Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM 16:43
26
Игры

В понедельник начнется бесплатная раздача Total War Shogun 2

ГЛАС.RU 24 апреля в 16:12
19
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