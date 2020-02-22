Общество

Lenta.ruLenta.ruПедиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском

Педиатр в городе Вишневое под Киевом отказалась говорить с пациенткой и ее матерью на украинском языке. Соответствующий сюжет опубликован на Youtube-канале издания «Вікна-новини». Мать пациентки Анастасия Нуца рассказала, что пришла на прием к доктору с дочерью Дарьей.
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с чего всё началось
Как следует из видеосюжета Youtube-канала издания «Вікна-новини»
, все произошло из-за врача-педиатра, которая отказалась разговаривать с ней на украинском языке.
Евразия Daily05:08

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Украинский врач отказалась разговаривать с пациенткой на украинском языке

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Педиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском

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РИА Новостивчера в 21:04

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РЕН ТВвчера в 18:34
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Политика

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