Пожар на дебаркадере в городе Кинешма Ивановской области потушен. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщила пресс-служба МЧС региона. По информации РЕН ТВ, пожар в гостиничном комплексе «Мирная пристань», где располагаются отель и ресторан на воде, начался вечером 3 ноября.

В Кинешме пожарные потушили пожар в отеле на воде

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