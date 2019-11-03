Происшествия
ИзвестияВ Кинешме пожарные потушили пожар в отеле на воде
Пожар на дебаркадере в городе Кинешма Ивановской области потушен. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщила пресс-служба МЧС региона. По информации РЕН ТВ, пожар в гостиничном комплексе «Мирная пристань», где располагаются отель и ресторан на воде, начался вечером 3 ноября.
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Общество
Бутина получила новый паспорт гражданина России
Общественное телевидение России 15:29
Космос
Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
Сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля Земли, планируется вывести на орбиту в конце декабря, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:09
Происшествия
В расследовании убийства главы центра «Э» Ингушетии есть прогресс — СК
Следственный комитет отчитался об определенном прогрессе в расследовании убийства начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
REGNUM 07:25
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
Экономика
РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс 01 ноября в 13:21
Общество
Большинство россиян отказалось от путешествий из-за отсутствия денег
Россияне рассказали, почему отказались от поездок в отпуск в этом году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:34
Общество
Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.
RT на русском 15:15
Происшествия
Выложено видео аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени
Военное обозрение вчера в 01:03
Экономика
WSJ узнала о расследовании в США в отношении Under Armour
Американский производитель спортивной экипировки Under Armour оказался под расследованием, которое проводит Министерство юстиции США, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК 21:32
Наука
Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией
Комсомольская правда вчера в 16:35
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
В Сивилье прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards.
Газета.Ru 21:13
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 01 ноября в 06:04
Происшествия
Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции
Россиян не оказалось среди пострадавших в результате ДТП с автобусом, следовавшим из Парижа в Лондон.
Известия 10:18
Хоккей
Овечкин стал 5-м россиянином, сыгравшим 1100 матчей в НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" - "Калгари Флэймз" капитан столичной команды Александр Овечкин смог установить новый рекорд.
Газета.Ru 19:59
Технологии
Искусственный интеллект начнет ставить диагнозы россиянам
В России искусственный интеллект научат ставить диагнозы на основе медицинских анализов.
ТК Звезда 20:32
Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.
Газета.Ru 10:06
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
Ugpressa.ru 02:01
Происшествия
В Иркутской области в ДТП с маршруткой пострадали девять человек
RT на русском 08:14
Музыка
Земфира после долгого перерыва представила в Дубае новые песни
Российская рок-певица Земфира выступила на международном фестивале PaRUS в Дубае, где представила две новые композиции, получившие названия Abuse и Goodbye.
ФАН 04:59
Экономика
Власти Москвы прокомментировали возможность роста тарифов за ЖКУ на 5%
В департаменте напомнили, что распоряжением правительства РФ утвержден предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2020 год.
REGNUM 01 ноября в 06:00
Единоборства
Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула
Московский Комсомолец 13:02
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о романе с женатым и ссоре с Бородиной
Подруга и коллега Ксении Бородиной Ольга Орлова впервый прокомментировала слухи о ее романе с женатым.
Дни.ру 18:24
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Вести.Ru 04:33
Религия
День Казанской иконы Божьей Матери: почему и когда спасает икона
Именно поэтому, еще с 1613 года на Руси особым образом отмечался праздник Казанской иконы Божьей Матери, причем с 1649 года и вплоть до революции, 22 октября по старому стилю или 4 ноября по новому, считался праздником государственным.
Российская газета 15:18
Экономика
В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума
В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака», достиг исторического максимума.
Известия 21:12
Политика
Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
Lenta.ru 13:07
Шоу-бизнес
Супруг певицы Сати Казановой нашел ее парик
Телепрограмма 08:57
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»
В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Свободная Пресса 10:37