Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Кинешме пожарные потушили пожар в отеле на воде

Пожар на дебаркадере в городе Кинешма Ивановской области потушен. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщила пресс-служба МЧС региона. По информации РЕН ТВ, пожар в гостиничном комплексе «Мирная пристань», где располагаются отель и ресторан на воде, начался вечером 3 ноября.
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Пожар в гостиничном комплексе на воде в Ивановской области потушен

РИА Новости19:35

В Кинешме огонь полностью уничтожил дебаркадер гостиничного комплекса «Мирная пристань»

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В Кинешме - крупный пожар

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В Ивановской области потушили пожар в отеле на воде

ТАСС18:27

В Кинешме сгорел отель на воде «Мирная пристань» ВИДЕО

IvanovoNews14:50
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