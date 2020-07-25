Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране 30 июля пройдет день национального траура по гражданам, умершим в результате заражения коронавирусом. Он напомнил, что 31 июля в стране будет отмечаться Курбан-байрам.

В Киргизии объявили 30 июля днем траура по погибшим из-за коронавируса

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