Коронавирус
Газета.RuВ Киргизии объявили 30 июля днем траура по погибшим из-за коронавируса
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране 30 июля пройдет день национального траура по гражданам, умершим в результате заражения коронавирусом. Он напомнил, что 31 июля в стране будет отмечаться Курбан-байрам.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
Футбол
Кокорин поздравил Азмуна с победой в гонке бомбардиров
Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин поздравил форварда «Зенита» Сердара Азмуна с победой в гонке бомбардиров в Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 23 июля в 03:00
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Кино
Полный метр. В Ульяновске снимают криминальную драму
Первые кадры криминальной драмы – одну из самых эмоциональных сцен фильма с освобождением заложников – снимали в коттедже на Опытном поле.
Ульяновская правда вчера в 04:00
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Футбол
Деян Ловрен пройдёт медосмотр для «Зенита» в Лондоне
Чемпионат 05:23
Происшествия
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета 04:46
Общество
Посол Азербайджана в РФ призвал прекратить беспорядки и уличные драки
Посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы обратился к соотечественникам из-за беспорядков в Москве и Подмосковье.
Коммерсантъ 03:56
Общество
В Севастополе за сутки выявлено шесть случаев коронавируса
Всего в Севастополе коронавирусной инфекцией заболели 312 человек, выздоровел 251, шестеро умерли.
Вести.Севастополь вчера в 05:30
Единоборства
Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.
Коммерсантъ вчера в 17:51
Гаджеты
В Intel признали проблемы с переходом на 7-нм техпроцесс
Вашингтон, 25 июля 2020, 11:06 — REGNUM Первые процессоры от Intel, произведённые по 7-нм нормам, появятся на полгода позже, чем планировалось ранее, сообщил генеральный директор Intel Роберт Свон на отчётной пресс-конференции.
REGNUM 04:06
Армия и оружие
Минобороны Украины изменило форму и знаки различия военных
В Минобороны Украины решили изменить военную форму и знаки различия военнослужащих Вооруженных сил.
Военное обозрение 06:30
Футбол
Сегодня «Зенит» сыграет с «Химками» в финале Кубка России
Gazeta.SPb 07:06
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пошутила о возможном разделе имущества с Харламовым
Подогревает интерес и сама Асмус, шутя о возможном разделе имущества с бывшим супругом.
ФАН 23 июля в 15:29
Религия
Эрдоган разрешил мусульманам молиться в Святой Софии круглосуточно
24 июля в Святой Софии впервые с 1934 года прошел намаз. Молящиеся разместились не только внутри здания, но и на территории перед собором.
РБК вчера в 21:35
Наука
В США представили план для практически невзлавымаемого интернета
На презентации в четверг, 23 июля официальные лица Министерства энергетики (DOE) опубликовали отчет, в котором изложена стратегия разработки национального квантового интернета, использующая законы квантовой механики для более безопасной передачи информации, чем в существующих сетях.
ГЛАС.RU вчера в 16:33
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела о реабилитации нацизма в связи с публикацией фотографий нацистов на онлайн-акции всероссийского движения «Бессмертный полк».
РБК 06:32
Политика
Жириновский заявил о готовности встать на колени перед хабаровчанами
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края, чтобы показать, как партия ценит их поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, подвергшегося уголовному преследованию.
РБК 05:25
Футбол
«Бавария» показала новую выездную форму
Евро-футбол.ру 04:59
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
Происшествия
В Ростовской области из роддома похищен новорожденный
RT на русском 07:05
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
Футбол
Федор Смолов может перейти в «Фенербахче»
Форвард «Локомотива» Федор Смолов может перебраться в Турцию. В услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Фенербахче».
Bookmaker-ratings.ru 07:16
Наука
Ученые доказали, что Земля состоит из кубов
Росбалт 23 июля в 13:48
Общество
Вспышка коронавируса зафиксирована в детском лагере Кузбасса
В детском лагере «Лесная сказка» в Новокузнецке Кемеровской области была зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом.
Известия 02:34
Космос
РКК «Энергия» нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты
"Техническим результатом является возможность транспортировки экипажа с помощью многоразового пилотируемого корабля между околоземной орбитальной станцией и базовой станцией (на поверхности Луны — ред.) без использования сверхтяжёлых ракет-носителей и аэродинамического торможения", — говорится в описании изобретения к патенту, опубликованному Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
РИА Новости вчера в 20:37
Политика
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало с детьми покинул страну
Валерий Цепкало рассказал в эфире телеканала «Дождь» о том, почему не стал участвовать в президентской гонке и до регистрации покинул Белоруссию вместе с двумя детьми.
Live24 вчера в 07:16
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru вчера в 04:55