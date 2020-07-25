Коронавирус
Общественная служба новостейВ Киргизии объявили 30 июля днем траура по умершим из-за коронавируса
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в эфире национальной радиостанции «Первое радио» объявил 30 июля в стране днем траура по умершим от коронавируса. По его словам, в ближайшее время он издаст соответствующий указ.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:05, Ашберн
Политика
Дегтярев рассказал о поручении Путина по Хабаровскому краю
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о поручении президента России Владимира Путина по региону.
Lenta.ru 08:14
Единоборства
Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.
Коммерсантъ вчера в 17:51
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Происшествия
В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек
В Хасавюртовском районе Дагестана в ДТП погибли пять человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.
РБК 05:41
Происшествия
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Армия и оружие
Жарихин: Киев хулиганит, чтобы Россия не выдержала
Своим хулиганством Киев хочет спровоцировать Россию на опрометчивые шаги, чтобы обвинить в срыве минского процесса.
Недвижимость.RU 04:45
Наука
В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса у человека
Вашингтон, 25 июля 2020, 18:47 — REGNUM Способный практически мгновенно определять наличие коронавируса или следы антител в организме человека прибор создали учёные из Университета Джорджа Вашингтона (округ Колумбия).
REGNUM 11:47
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Политика
Китай выразил протест США за вторжение в консульство в Хьюстоне
Китай выразил протест и сделал представление США за то, что представители американских властей вторглись на территорию китайского консульства в Хьюстоне после того, как его покинули китайские дипломаты, заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
РИА Новости 08:43
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета 09:54
Шоу-бизнес
Гагарина впервые высказалась о разводе с Исхаковым
Известная певица Полина Гагарина впервые высказалась о разводе с фотографом Дмитрием Исхаковым.
НТВ 08:25
Космос
В Роскосмосе подтвердили запуск «Протона» со спутниками связи
Ракета "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" стартует 30 июля, говорится в сообщении Роскосмоса.
Газета.Ru 11:34
Музыка
Группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта
В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта.
Piter.tv вчера в 04:10
Политика
Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение
Таджикистан официально проинформировал Москву о решении правительства страны возобновить авиасообщение с Россией, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати МИД Таджикистана.
RT на русском 11:43
Шоу-бизнес
Марат Башаров решил избавиться от квартиры за 34 миллиона
Российский актер Марат Башаров решил избавиться от своей московской недвижимости за 34 миллиона рублей и выставил ее на продажу.
Lenta.ru 11:45
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Известия вчера в 03:18
Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Никакой другой подробной информации разработчик не стал раскрывать. Насчет даты выхода патча также ничего не сообщается.
Evo-rus.com 11:15
Шоу-бизнес
Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru 05:22
Спорт
Far Cry 6 получит поддержку 4K на PS4 Pro, PS5, Xbox One X, Xbox Series X и PC
В трейлере игры было указано, что режим в формате 4K Ultra HD будет доступен только на Xbox One X и Xbox Series X. Дело в том, что 4K Ultra HD – это термин для описания поддержки 4K, который используется только на платформе от Microsoft, потому подобного уточнения для других консолей создатели ролика не добавили.
Cyber.sports.ru вчера в 13:43
Общество
Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге
Гоша Куценко рассказал в Instagram о задержании актеров во время съемок фильма в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 08:42
Политика
Эрдоган встретился с главой ПНС Ливии в Стамбуле
Президент Турции Тайип Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем, сообщила администрация турецкого лидера.
РИА Новости 11:39
Футбол
Лэмпард больше не доверяет Кепе, клуб ищет нового вратаря
Как сообщается, главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард окончательно потерял веру в Кепу Аррисабалагу.
Soccer.ru вчера в 16:30
Армия и оружие
Польский политолог назвал три самых важных угрозы для России
Известный польский политолог Павел Семмлер дал интервью порталу Onet, в котором рассказал о трех самых важных внешнеполитических угрозах для России.
Московский Комсомолец 11:32
Наука
Ученые доказали, что Земля состоит из кубов
Американские ученые засвидетельствовали утверждение древнегреческого философа Платона относительно того, что планета Земля состоит из кубов.
Территория новостей 10:16
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
Армия и оружие
«Ноль анализа». Пушков осадил польского эксперта из-за слов о России
Сенатор Алексей Пушков назвал лживыми заявления Польши о возможности применения российской военной силы.
РИА Новости 11:47