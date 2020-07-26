Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в эфире национальной радиостанции «Первое радио» объявил 30 июля в стране днем траура по умершим от коронавируса. По его словам, в ближайшее время он издаст соответствующий указ.

В Киргизии объявили 30 июля днем траура по умершим из-за коронавируса

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