Коронавирус
Общественная служба новостейВ Киргизии объявили 30 июля днем траура по умершим из-за коронавируса
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в эфире национальной радиостанции «Первое радио» объявил 30 июля в стране днем траура по умершим от коронавируса. По его словам, в ближайшее время он издаст соответствующий указ.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
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Врач сравнил наказание за вождение в пьяном виде со штрафом за использование телефона за рулем.
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Строительству «Северного потока – 2» помешал нерест трески
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Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
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«Челси» — «Вулверхэмптон». Прогноз: судьба Лэмпарда, Жиру и Виллиана в руках Кепы
Анализ и прогноз матча АПЛ «Челси» — «Вулверхэмптон» (26.07.2020) Чемпионат Англии полтора месяца назад вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса.
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Компания SpaceX с момента начала реализации проекта запустила более 500 спутников.
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