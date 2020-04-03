Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор

В Кировской области сотрудниками регионального УФСБ был задержан вице-губернатор Андрей Плитко. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
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с чего всё началось

Ночью задержан вице-губернатор Кировской области

Сегодня ночью, по данным источников, был задержан вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко. Операция была проведена силами регионального УФСБ.
Newsler.ru03:13

Подробнее о событии

Опубликовано видео задержания вице-губернатора Кировской области

Бизнес-новости в Кирове08:58

Кировского министра лесного хозяйства задержали при передаче взятки

РИА Новости08:52

Обнародовано видео задержания вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко

Свойкировский.рф08:11

Опубликовано видео задержания Андрея Плитко

Киров.RU08:18

Кроме вице-губернатора, задержан еще и министр лесного хозяйства

Эхо Москвы в Кирове08:09

Раскрыты подробности задержания кировского вице-губернатора оперативниками ФСБ

Lenta.ru05:16

Вместе с Плитко задержан министр лесного хозяйства Кировской области

Newsler.ru08:29
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до конца месяца

Президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к населению. Главной темой выступления стала ситуация с коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:07
Политика

Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, нельзя исключать самого сложного сценария, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 06:58
Общество

США не обещали России и Саудовской Аравии уступок по нефти

Президент США Дональд Трамп не обещал уступок со стороны Соединенных Штатов в вопросе объемов добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на выступление главы государства на брифинге.
Газета.Ru вчера в 20:04
Армия и оружие

Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию

РБК 09:42
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
Политика

В Кремль пожаловались на губернатора Белгородской области

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста по поводу «скинуться» на закупку медтехники для борьбы с коронавирусом.
Kursk.com 06:31
Общество

У воспитателя Пермского суворовского училища выявлен коронавирус

У воспитателя Пермского суворовского училища, находившегося дома в самоизоляции, по результатам экспресс-теста диагностировано заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).
RT на русском 09:18
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ 08:05
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News 01 апреля в 15:37
Авто

В Сети показали редкую советскую «шестерку» почти без пробега

В Сети показали редкую советскую ВАЗ-2106 1990 года выпуска почти без пробега. ВАЗ-21063 производился с 1979 по 1994 год.
Letnews.ru 06:31
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes.
Известия 05:18
Общество

Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
BFM.ru 09:19
Происшествия

Киллер расстрелял российского криминального авторитета у парковки

Устанавливается лицо, причастное к убийству. Как сообщил источник ТАСС, убитым был один из криминальных авторитетов.
Lenta.ru 07:53
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 32 российских регионах

В оперативном штабе по борьбе с распространением нового типа коронавируса сообщили, что за последние сутки в России выявили 601 случай заболевания COVID-19 в 32 регионах страны.
РИА Новости 05:13
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
Общество

Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт

Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Известия 07:52
Экономика

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Lenta.ru 03:10
Общество

Отказаться от поездок на дачу советуют воронежцам

Воронежцам на время объявленной в области всеобщей самоизоляции настоятельно рекомендуют отказаться от поездок на дачу.
Обозреватель Врн 05:35
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Общество

Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного

Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
Ведомости 08:28
Общество

В Москве заработала система мониторинга больных коронавирусом

Глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что в столице начала работать система мониторинга больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:38
Единоборства

Нурмагомедов согласился провести бой с Фергюсоном

Мой Брянск 05:02
Общество

Собянин продлил все ограничения в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил все ограничения, введенные в столице из-за коронавируса, до 1 мая.
Lenta.ru вчера в 12:33
Общество

В Москве ввели штрафы за нарушение самоизоляции

Власти Москвы одобрили введение штрафов за нарушение гражданами режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции.
Московский Комсомолец вчера в 08:27
Происшествия

ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ

ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:37
Происшествия

Частный самолет Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе

Частный самолет нападающего "Барселоны" Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в аэропорту Брюсселя, сообщает The Sun.
Газета.Ru 06:59
Здоровье

Врачи больницы Петербурга жалуются на нехватку защиты, комздрав опровергает

Десять человек в медицинских масках и халатах рассказывают о том, что им не хватает средств индивидуальной защиты, препаратов, а в палаты не проведён кислород.
REGNUM 09:36
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Экономика

Набиуллина оценила последствия от нерабочих дней для экономики России

Руководитель Центробанка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 3 апреля, во время онлайн-конференции рассказала, как режим нерабочих дней скажется на экономике страны.
Известия 07:50
Общество

За две недели число безработных в США увеличилось на 10 млн человек

Сегодня, 3 апреля 20202 года, стало известно, что за последние две недели число безработных в США увеличилось на 10 млн человек.
Саминвестор 06:48
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