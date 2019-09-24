Происшествия
RT на русскомВ Кирове предотвращено массовое убийство в школе
Заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров заявил, что удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ Кирова.
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В Кирове удалось предотвратить массовое убийство в учебном заведении, сообщил заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров.РИА Новости05:21
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Эксперты изучали рацион долгожителей разных страны и выявили прямую зависимость между продолжительностью жизни и употреблением определенных продуктов.
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Одним из условий программы льготной ипотеки для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе может стать обязательство какое-то время жить в приобретенной квартире, не продавая ее.
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Кино
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Настоятель храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Старом Петергофе архимандрит Нектарий (Головкин) назвал сатанинским фильм «Карамора», который планирует снимать Данила Козловский, сообщает «Русская народная линия» 23 сентября.
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Происшествия
В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении 43 млн рублей
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