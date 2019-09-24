В Кирове удалось предотвратить массовое убийство в учебном заведении, сообщил заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров.

с чего всё началось

Заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров заявил, что удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ Кирова.

В Кирове предотвращено массовое убийство в школе

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