В Кирове удалось предотвратить массовое убийство в учебном заведении, сообщил заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров.

с чего всё началось

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям. В последние годы участились случаи нападения учащихся на сверстников и педагогов.

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

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