Происшествия
РИА НовостиВ Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям. В последние годы участились случаи нападения учащихся на сверстников и педагогов.
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с чего всё началось
В Кирове удалось предотвратить массовое убийство в учебном заведении, сообщил заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров.РИА Новости05:21
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Кировские правоохранители не комментируют сообщения о возможном теракте в школе
Эхо Москвы в Кирове09:52
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Общество
Назван продукт для борьбы с ожирением
РИА Новости 06:17
Политика
Зеленский не попал в число выступающих на Генассамблее ООН лидеров
Президент Украины Владимир Зеленский не попал в список лидеров, которые выступят с докладом на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Lenta.ru 10:13
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске назвал первые симптомы рака мозга у дочери
Отец Жанны Фриске Владимир назвал первые симптомы рака мозга у своей дочери.
Дни24 вчера в 03:29
Политика
Суд ЕС частично аннулировал санкции против Януковича
Суд общей юрисдикции Евросоюза аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича.
РБК 08:39
Авто
В России отзовут более 4,6 тыс. автомобилей Mercedes-Benz Sprinter
Официальный представитель Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц РУС» отзовет 4 тыс. 635 автомобилей типа 909 (Sprinter) из-за проблем со жгутом электропроводов двигателя.
РБК 06:20
Гаджеты
Xiaomi представила необычный смартфон почти за 200 тысяч рублей
Китайская компания Xiaomi в ходе трансляции на YouTube-канале представила новый смартфон Mi MIX Alpha, экран которого занимает 180 процентов поверхности устройства.
РИА Новости 09:21
Армия и оружие
Условное военное положение объявлено в Армении
Газета.Ru 08:54
Политика
Верховный суд Испании одобрил решение о перезахоронении Франко
Верховный суд Испании отклонил иск родственников диктатора Франциско Франко, выступающих против решения испанского правительства организовать перенос его останков из базилики в мемориальном комплексе Долина Павших, сообщила газета El Mundo.
РБК 09:03
Политика
Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета
Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
ТАСС 07:57
Армия и оружие
ФСБ заявила о причастности США к переброске боевиков ИГ в Афганистан
Спецслужбы США причастны к доставке членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в северные районы Афганистана, заявил руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа на совещании глав разведывательных служб стран СНГ.
Коммерсантъ вчера в 05:47
Политика
Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным
Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.
BFM.ru 06:49
Политика
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прилетел в Москву
Ранее в Кремле подтвердили, что завтра венесуэльский руководитель встретится с Владимиром Путиным.
Эхо Москвы 08:31
Политика
Трамп назвал условие выделения помощи Украине
США будут задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад», заявил американский президент Дональд Трамп.
RT на русском 10:13
Политика
Глава Нацполиции Украины подал в отставку
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что подал в отставку. Об этом информирует «Громадське».
RT на русском 10:06
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг российских компаний с лучшей репутацией
Журнал Forbes составил рейтинг российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute (RI).
RT на русском 08:50
Финансы
ЦБ обсуждает с банками отрицательные ставки по валютным депозитам
Центробанк изучает вопрос о том, чтобы разрешить российским банкам вводить по валютным вкладам отрицательные ставки.
Ведомости 08:20
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия 22 сентября в 22:35
Космос
Первый космонавт из ОАЭ отправится на МКС
Комсомольская правда 10:11
Гаджеты
В России запускают продажи миниатюрного смартфона Palm
В октябре в России начнутся продажи миниатюрных смартфонов Palm, пишет ресурс Mobile-Review.Новинка была представлена еще в 2018 году.
UfaTime.ru вчера в 04:24
Театры
Худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач попал в реанимацию
Nation News сообщало: Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.
Народные новости 09:43
Шоу-бизнес
Елена Малышева: зря Заворотнюк лечилась за границей
Вести Подмосковья 00:07
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости 08:00
Армия и оружие
Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»
Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".
Российская газета 05:58
Политика
Конгресс США допускает импичмент Трампа из-за давления на Зеленского
Американский конгресс допускает импичмент лидера страны Дональда Трампа, если будут найдены свидетельства давления с его стороны на лидера Украины Владимира Зеленского, передает CNN.
Политика Сегодня 22 сентября в 15:31
Баскетбол
Сборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби
Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии.
Российская газета 09:02
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Автоспорт
FIA отклонила протест Alfa Romeo на штраф в Хоккенхайме
24 сентября апелляционный суд FIA рассмотрел протест, поданный командой Alfa Romeo после штрафа на Гран При Германии.
Autosport.com.ru 07:53
Экономика
Россиянам посулили напряжение из-за спирта
«Рожь еще обычно шла на производство спирта, вот здесь может быть напряжение», — добавил Петриченко.
Lenta.ru 10:16