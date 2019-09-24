В Кирове удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ, сообщил заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров.

с чего всё началось

К наибольшему количеству жертв привела атака в Керчи, где год назад студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу. Погиб 21 человек, пострадали 67.

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

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