Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям. В последние годы участились случаи нападения учащихся на сверстников и педагогов.
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с чего всё началось

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

В Кирове удалось предотвратить массовое убийство в учебном заведении, сообщил заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров.
РИА Новости05:21

Подробнее о событии

«Предупредил друзей, чтобы в этот день не приходили»: в Кирове ученик готовил массовое убийство в школе

КП - Киров10:22

Подросток планировал массовое убийство в школе

Newsler.ru06:13

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Pro Город Киров06:29

Центр противодействия экстремизму: В Кировской школе предотвратили массовое убийство (обновлено)

Бизнес-новости в Кирове06:43

В Кирове юноша планировал массовое убийство в школе

Gorodkirov.ru05:48

МВД предотвратило массовое убийство в одной из школ Кирова

Интерфакс05:32

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

РИА Новости05:21
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Общество

Росавиация разъяснила правила постановки дронов на учет

Воздушные суда, которые были куплены до вступления в силу правил учета, по ним заявления должны быть поданы в течение 30 дней.
РИА Новости 12:22
Происшествия

Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой

РБК 03:03
Политика

Путин отметил успехи российской атомной отрасли

«Среди несомненных успехов нынешнего поколения атомщиков создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед», — цитирует послание Путина «РИА Новости» во вторник, 24 сентября.
Известия 13:31
Кино

Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука

К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv вчера в 07:42
Кино

Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России

Газета.Ru 12:42
Политика

Зеленский анонсировал «мощную» встречу с Трампом

Президент Украины, прибывший в Нью-Йорк, для участия в Генассамблее ООН, анонсировал «мощную встречу» с американским коллегой Дональдом Трампом.
Южный Федеральный 04:43
Экономика

Богатейшие семьи спешно запасаются наличными

Внес свою лепту в атмосферу мрачных ожиданий ближайшего будущего и Всемирный банк.
Expert.ru 05:38
Общество

Зарплаты российских бюджетников вырастут с 1 октября

С 1 октября зарплата федеральных бюджетников, на которых не распространяются "майские указы" президента, повысится на 4,3%. За счет федерального бюджета.
Газета.Ru 09:45
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Единоборства

Президент Хорватии призвала хорватских эмигрантов вернуться на родину

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, поздравив Хорватский братский союз (союз диаспор хорватов в Северной Америке) со 125-летием, призвала эмигрантов-хорватов вернуться на свою историческую родину.
REGNUM 10:07
Кино

Настоятель храма назвал фильм Данилы Козловского «Карамора» богохульным

Настоятель храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Старом Петергофе архимандрит Нектарий (Головкин) назвал сатанинским фильм «Карамора», который планирует снимать Данила Козловский, сообщает «Русская народная линия» 23 сентября.
REGNUM 08:45
Политика

Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США

США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве

Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
Российская газета 04:25
Политика

Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»

Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Кино

В Сети появился трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»

NewInform 12:07
Футбол

Широков оценил шансы на возвращение Карпина в «Спартак»

Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков оценил шансы на возвращение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в московскую команду, которую он тренировал с 2009 по 2014 год.
Sport24.ru 12:15
Транспорт

По Крымскому мосту проехал тестовый поезд

После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Политика

В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами

Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.
RT на русском 11:21
Технологии

Жаров назвал выход на российский рынок Apple TV+ серьезным вызовом

Выход на российский рынок в ближайшее время Apple TV+ является серьезнейшим вызовом, необходимо ускорить принятие нормативных актов для реализации закона об ограничении иностранного участия в видеосервисах, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров на форуме "Спектр".
РИА Новости 05:22
Происшествия

В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении 43 млн рублей

REGNUM 06:09
Шоу-бизнес

Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк

Известный российский телеведущий Юрий Николаев, который ранее проходил лечение от онкологического заболевания, высказался о недуге Анастасии Заворотнюк.
RuNews24.ru 07:29
Происшествия

Суд перенес заседание по делу Александра Протасовицкого

Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, друга футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, перенесено по решению Клинцовского городского суда в Брянской области на 1 октября.
Газета.Ru 12:51
Политика

Памфилова рассказала о вмешательстве ЦИК в выборы в Петербурге

Кампания по выбору муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге в этом году потребовала от ЦИК России вмешательства на всех этапах, но Центризбирком уже подготовил пакет предложений о системных преобразованиях, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью "Российской газете".
РИА Новости вчера в 15:12
Политика

У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»

Lenta.ru 08:56
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Энергетика

Дания попала в газовую зависимость от России

На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Общество

«Точки роста» открываются в сельских школах Томской области

В школах 17 районов Томской области 24 сентября одновременно откроются 29 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Известия вчера в 02:10
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен.
Российская газета 12:08
Футбол

Экс-игроки сборной России объединят иски к МВД на 260 млн рублей

Экс-футболисты национальной команды Евгений Алдонин, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Андрей Каряка, Юрий Никифоров и Дмитрий Кириченко требуют от МВД компенсацию за моральный ущерб за ошибки следствия, которое занимается делом о хищении средств игроков в банке "Замоскворецкий".
Газета.Ru вчера в 09:55
Политика

Песков объяснил слова Путина об «изжившей себя» либеральной идее

В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила.
РИА Новости 13:01
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