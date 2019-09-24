В Кирове удалось предотвратить массовое убийство в школе, сообщил заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров.

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В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников. Об этом сообщило во вторник РИА Новости со ссылкой на слова заместителя руководителя управления противодействия экстремизму МВД РФ Владимира Макарова. Об этом он рассказал в ходе тематического форума в Москве.

В Кирове пресекли массовое убийство в школе

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