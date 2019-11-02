Происшествия
Газета.RuВ Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день
В Кирове перевернулась машина скорой помощи, которая перевозила выжившую после смертельной аварии девочку шести лет, передает "Интерфакс". Первое ДТП произошло в Мурашинском районе Кировской области. Легковая машина, в которой находилась семья влетела под КамАЗ.
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Теннис
Надаль объяснил, почему снялся с «Мастерса» в Париже
Испанский теннисист Рафаэь Надаль рассказал, почему принял решение не продолжать выступление на турнире серии «Мастерс» в Париже.
Sportbox.RU 13:53
Гаджеты
Redmi выпустил дешевый 40-дюймовый телевизор
The GEEK вчера в 18:45
Политика
Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений
В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
Газета.Ru 11:51
Футбол
Реал — Бетис 0:0 (Перерыв)
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Sports.ru 05:32
Общество
Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян
Американка Кэрол Феннер, мама девочки Луны, которую лечат врачи в Краснодаре, поблагодарила россиян за помощь в своем Instagram.
Газета.Ru 15:29
Происшествия
В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище
Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.
RT на русском 13:39
Происшествия
Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 09:10
Политика
NYT узнала о задержании в Москве самолета с американским атташе
Российские должностные лица в августе задержали вылет самолета из Москвы, который должен был доставить в один из госпиталей Германии заболевшего американского военного атташе.
РБК 16:13
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru 10:17
Политика
Дробыш прокомментировал запрет Лепсу на въезд в Латвию
Композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш прокомментировал RT включение Григория Лепса в список лиц, которым запрещён въезд в Латвию.
RT на русском вчера в 11:24
Шоу-бизнес
Пугачева зареклась выходить на сцену до 80 лет
Певица Алла Пугачева зареклась выходить на сцену до 80-летнего юбилея. Об этом она заявила во время концерта в Минске.
Lenta.ru 14:47
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:14
Футбол
Агент: «У меня было предложение для Дзюбы из Китая. Ему предлагали зарплату 7 миллионов евро»
Предлагали зарплату 7 миллионов евро.
Матч ТВ 16:27
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru вчера в 02:40
Футбол
Клопп: «„Ливерпуль“ заслужил победу»
Soccer.ru 14:59
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк появился на пресс-конференции
Татьяна Навка прокомментировала состояние мужа Анастасии Заворотнюк - фигуриста Петра Чернышева, передает «Комсомольская правда».
Вести Подмосковья вчера в 02:02
Кино
Федор Добронравов рассказал о новом сезоне «Сватов»
Российский актер Федор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон комедийного сериала «Сваты».
Мойка78 31 октября в 01:29
Здоровье
Врач назвала продукт, необходимый для профилактики рака
РИА Новости вчера в 13:32
Происшествия
Трое детей провалились под лед в Башкирии
Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
ТАСС 09:40
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском 15:51
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Авто
Объявлены цены на обновленный Mitsubishi ASX
Один из старейших кроссоверов на рынке Mitsubishi ASX, который был обновлен в начале 2019 года, появился на рынке Австралии.
iReactor 13:38
Игры
Blizzard показала геймплей Diablo 4
Cyber.sports.ru вчера в 14:25
Происшествия
Число жертв взрыва на танкере в Находке увеличилось до трёх
В результате хлопка газа на танкере «Залив Америка» в Находке погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
RT на русском 00:43
Шоу-бизнес
Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой
Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.
ФАН 11:08
Происшествия
В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь
Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РИА Новости 07:13
Общество
Леклеру заменят мотор, штрафов не будет
На 15-й минуте субботней тренировки в рамках Гран При США Шарль Леклер сообщил команде по радио: «Что-то не так с двигателем» – после чего Ferrari под номером 16 сбросила ход и остановилась на обочине.
Motorsport.com Россия 15:43