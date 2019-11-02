В Кирове перевернулась машина скорой помощи, которая перевозила выжившую после смертельной аварии девочку шести лет, передает "Интерфакс". Первое ДТП произошло в Мурашинском районе Кировской области. Легковая машина, в которой находилась семья влетела под КамАЗ.

В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день

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