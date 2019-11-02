Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день

В Кирове перевернулась машина скорой помощи, которая перевозила выжившую после смертельной аварии девочку шести лет, передает "Интерфакс". Первое ДТП произошло в Мурашинском районе Кировской области. Легковая машина, в которой находилась семья влетела под КамАЗ.
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В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за один день

РИА Новости14:00

Девочка выжила в двух ДТП за один день, но ее родители погибли

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В Мурашинском районе столкнулись «КамАЗ» и легковушка: двое человек погибли

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«Ниссан» врезался в КамАЗ: двое погибших

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Выяснилось, что в перевернувшейся в Кирове скорой находился ребенок, выживший в смертельном ДТП в Мурашинском районе

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СМИ: Перевернувшаяся в аварии скорая помощь везла чудом выжившую в смертельном ДТП 6-летнюю девочку

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В УГИБДД опубликовали фотографии с места смертельной аварии в Кировской области

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