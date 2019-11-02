Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за один день

Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за одно утро: при столкновении автомобиля ее семьи с КамАЗом, а затем — в перевернувшейся скорой, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
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В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за один день

РИА Новостивчера в 14:00

Девочка выжила в двух ДТП за один день, но ее родители погибли

Newsler.ruвчера в 15:34

В УГИБДД опубликовали фотографии с места смертельной аварии в Кировской области

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«Ниссан» врезался в КамАЗ: двое погибших

Новый вариантвчера в 09:12

Выяснилось, что в перевернувшейся в Кирове скорой находился ребенок, выживший в смертельном ДТП в Мурашинском районе

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В Мурашинском районе столкнулись «КамАЗ» и легковушка: двое человек погибли

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СМИ: Перевернувшаяся в аварии скорая помощь везла чудом выжившую в смертельном ДТП 6-летнюю девочку

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Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes.
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Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости отмены антироссийских санкций.
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В четверг, 31 октября, на сервисе START состоится премьера второго сезона оригинального сериала видеосервиса «Бывшие» с Денисом Шведовым и Любовью Аксеновой в главных ролях.
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Агент заявил о готовности «Ювентуса» выслать за Головиным самолет

Футбольный агент Олег Артемов заявил о том, что туринский "Ювентус" был готов выслать за полузащитником сборной России Александром Головиным самолет, дабы поскорее оформить его трансфер из московского ЦСКА.
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Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru 01 ноября в 15:25
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За атаку на Хмеймим ВМФ России нанес массированный удар

Военное обозрение вчера в 02:40
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В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»

В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
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Звезда «Сверхъестественного» выбрал костюм «Бэтмена» на Хэллоуин

Одежда «Черного рыцаря» невероятно подошла Дженсену Эклсу, и, возможно, создателям нового фильма о «Бэтмене» стоит выбрать именно его на роль «Человека - летучей мыши», вместо Роберта Паттинсона.
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Боттас из Mercedes выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»

Финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США.
Коммерсантъ вчера в 18:38
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Украина закрыла небо и судоходство в Черном море из-за военных учений

Киев объявил о закрытии неба и запрете судоходства в северной части Черного моря по причине проведения стрельб.
Экономика сегодня вчера в 10:35
Происшествия

В Курске школьницы разрушили надгробия на кладбище

В ролике показано, как подростки ногами рушат надгробия Они повредили 6 могил.
Говорит Москва вчера в 13:47
Происшествия

В Жуковском горит склад на площади более 1,5 тыс. кв. м

Пожар возник на складе в Жуковском, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 23:51
Армия и оружие

В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 18:49
Политика

Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия вчера в 19:14
Шоу-бизнес

Пугачева пообещала не выходить на сцену до 80 лет

Не выступать с концертами до исполнения 80 лет пообещала советская и российская певица Алла Пугачева.
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Общество

Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:55
Музыка

Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»

Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru 01 ноября в 17:14
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СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем

РБК вчера в 11:04
Экономика

В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО

"Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).
ТАСС вчера в 18:40
Хоккей

Игрок «Оттавы» потерял сознание во время матча с «Бостоном»

NewInform вчера в 21:00
Фигурное катание

Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском вчера в 15:51
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Медведев рассказал о планах США установить влияние в Азии

США пытаются усилить влияние в азиатском регионе, однако это может устоявшиеся там способы сотрудничества стран и, в частности, позиции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Lenta.ru вчера в 21:53
Происшествия

В Нарьян-Маре арестовали пустившего убийцу в детский сад охранника

В Нарьян-Маре арестовали на два месяца охранника, который 31 октября беспрепятственно впустил в детский сад мужчину в состоянии алкогольного опьянения.
Газета.Ru вчера в 09:01
Авто

Новый Kia Optima впервые увидели без камуфляжа

Официальная премьера нового поколения Optima состоится в ближайшие недели. Кузов имеет очертания четырехдверного купе.
Автомобили.ру вчера в 01:28
Экономика

Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 01 ноября в 04:26
Футбол

«Барселона» уступила в гостях «Леванте»

Советский спорт вчера в 13:21
Кино

Тарантино назвал любимый фильм этого года

Голливудский режиссер Квентин Тарантино заявил, что большего всего в этом году ему понравился фильм «Капкан», передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 20:59
Экономика

Госдолг США превысил рекордные $23 трлн

По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн.
Коммерсантъ 01 ноября в 20:20
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