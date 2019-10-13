Установлено, что мигранта ударили ножом в ходе потасовки в кафе «Гызыл Гая» на Ладожской улице в городе Кировске. Один из очевидцев рассказал 78.ru о том, что произошло ночью в кафе.

В Кировске в кафе в ходе потасовки зарезали диджея

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