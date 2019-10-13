Происшествия
78.ruВ Кировске в кафе в ходе потасовки зарезали диджея
Установлено, что мигранта ударили ножом в ходе потасовки в кафе «Гызыл Гая» на Ладожской улице в городе Кировске. Один из очевидцев рассказал 78.ru о том, что произошло ночью в кафе.
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Кино
Первую часть «Матрицы» вновь покажут в российских кинотеатрах
Коммерсантъ 20:18
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Германии следует стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако некоторые вопросы стоит называться своими именами, считает министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Газета.Ru 16:16
Армия и оружие
Франция примет меры, чтобы обезопасить своих военных в Сирии
На фоне разворачивающейся на северо-востоке Сирии турецкой военной операции Франция решила принять необходимые меры для того, чтобы обезопасить своих военных и гражданских лиц, находящихся в регионе, сообщило AFP.
Коммерсантъ 20:50
Шоу-бизнес
Стали известны имена участников шоу «План Б»
Вокруг ТВ 13:30
Армия и оружие
Спецназ ВСУ уничтожил группу националистов в Донбассе
Sputnik Эстония 05:00
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на триллион рублей
Forbes со ссылкой на два источника сообщил, что совокупный долг компаний, связанных с семьей банкира Михаила Гуцериева, составляет примерно триллион рублей.
Piter.tv 11 октября в 13:02
Армия и оружие
Россия может возродить производство атомного поезда «Баргузин»
Актуальные Новости вчера в 10:44
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Происшествия
Шестеро пострадали при стрельбе на улице в Филадельфии
Шесть человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла в северной части города Филадельфия в американском штате Пенсильвания.
Мойка78 20:02
Футбол
«Текстильщик» вдесятером победил «Луч», проигрывая 0:2 по ходу матча
Sport24.ru вчера в 09:57
Экономика
Минфин предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги
Минфин предложил штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребкредита или займа, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости 11 октября в 01:51
Экономика
Набиуллина уверена, что банковские карты и наличные не исчезнут
Банковские карты и наличные не уйдут из использования несмотря на то, что сейчас имеется много других удобных и современных финансовых технологий.
ФедералПресс 11 октября в 06:52
Авто
АвтоВАЗ начал продажи лимитированной версии автомобилей Lada
Российская компания «АвтоВАЗ» начала продажи моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus в новой лимитированной серии #CLUB.
Автоновости дня 11 октября в 02:21
Шоу-бизнес
Суд определил наследников имущества Юлии Началовой
В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Дни24 11 октября в 12:47
Единоборства
Усик выиграл первый бой в тяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик победил Чезза Уизерспуна в дебютном бою в тяжелом весе. Победный поединок состоялся в Чикаго.
Москва 24 04:34
Политика
Газ раздора: как суета вокруг «Северного потока-2» угрожает «дружбе» США и Европы
"Очевидно, что ни Европа, ни Северная Америка не заинтересованы в том, чтобы политика санкций в отношении России имела побочный эффект размывания трансатлантической солидарности, и именно поэтому консультации по таким вопросам крайне важны", – заключает докладчик.
BaltNews.ee 09:00
Космос
Определен возраст льда на лунных полюсах
Goroday.ru вчера в 20:13
Кино
«Джокер» вновь возглавил российский кинопрокат
Коммерсантъ 17:57
Происшествия
В Саратове простились с убитой девочкой
В Саратове сотни людей простились с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:15
Экономика
Отмотать срок: непроданные продукты начнут отправлять на переработку
Минпромторг подготовил законопроект, который позволит направлять просроченные продукты на вторичную переработку.
Известия 17:01
Экономика
Иркутский губернатор объяснил предложение поднять свою зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо для решения вопроса с повышением зарплат работникам бюджетных организаций.
RT на русском вчера в 18:25
Футбол
Польша победила Македонию и вышла на Евро-2020
Сборная Польши одержала домашнюю победу над командой Македонии (2:0) в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.
LiveSport.ru 17:25
Происшествия
Диджея убили в Ленинградской области из-за «неправильной» музыки
Диджей был убит в кафе в Кировском районе Ленинградской области из-за того, что посетителю заведения не понравилась музыка.
Известия 20:49
Здоровье
Врач дал советы, как осенью бороться с болью в суставах
По словам специалиста, восстановить суставы помогут такие вещества, как гидрохлорид коллагена и глюкозамин, которые можно найти в холодце, говядине, желейных конфетах, морепродуктах и красной рыбе, пишут «Аргументы недели».
Волгоградская правда вчера в 04:08
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Общество
Цирки с животными и продажу меха запретили в Калифорнии
Псковское агентство информации 10:41
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Политика
Зеленский обещал справедливого мира для ветеранов Донбасса
Украинский лидер пообещал, что мир в регионе будет достигнут не любой, а справедливый.
SM News 12:34