В Кировской области при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Инцидент произошел в 140 километрах от Кирова в 17:00.

В Кировской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

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