Происшествия
РИА НовостиВ Кировской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В Кировской области при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Инцидент произошел в 140 километрах от Кирова в 17:00.
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Авто
Haval может начать выпуск нового кроссовера Haval H5 в России
Авто
Назван самый популярный возраст автомобиля в России
В возрастной группе 11 лет насчитывается 3,03 млн легковых.
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Фигурное катание
Медведева показала провальное выступление на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медедева завалила короткую программу на Гран-при Канады.
Здоровье
Врач назвал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия
Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
Футбол
Бывший игрок «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак»
Летом 2017 года Жаба перешел в «Ахмат», а спустя год он перешел в ПАОК. За трансфер игрока греческий клуб заплатил 5 миллионов евро.
Политика
Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными
Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).
Технологии
Сотовые операторы от SMS-сообщений откажутся
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в США четыре крупнейших сотовых оператора решили заменить привычные СМС на новый стандарт.
Футбол
Шварценеггер предложил называть Роналду терминатором
Известный актер Арнольд Шварценеггер предложил называть форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду терминатором.
Шоу-бизнес
Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»
Актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах.
Происшествия
В Британии водителю грузовика предъявили обвинение по делу о 39 трупах
Водителю Морису Робинсону, задержанному по делу о гибели 39 человек, тела которых нашли в грузовике, предъявили обвинения.
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге
Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения автобуса ПАЗ и легковых машин Huyndai Solaris и Audi Q3 в Санкт-Петербурге.
Армия и оружие
С-300 поступили на вооружение российской военной базы в Таджикистане
«Основными задачами дивизиона станет прикрытие объектов 201-й военной базы от средств воздушно-космического нападения», — говорится в сообщении.
Политика
Медведев обвинил США в неконкурентной борьбе с ЕАЭС
Премьер России Дмитрий Медведев обвинил США в инициации крупнейших торговых войн и дестабилизации системы международной торговли.
Автоспорт
Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Мексике
Голландский пилот Макс Ферстаппен из Red Bull Racing показал лучшее время в квалификации Гран-при Мексики на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
Хоккей
Овечкин установил новый рекорд в НХЛ
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
Политика
Пушков рассказал о неготовности Киева к разведению сил
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинские власти не готовы к разведению сил. Об этом он написал в своем Twitter.
Футбол
«Вест Хэм» на своем поле упустил победу над новичком АПЛ
Лондонский «Вест Хэм» на своем поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Общество
Памятник воинам-освободителям осквернили в Риге
Общество
Украина перейдет на зимнее время
В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Футбол
Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча
Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
Происшествия
СК: Один из пострадавших от взрыва в кафе в Улан-Удэ находится в коме
В Улан-Удэ началась доследственная проверка по факту взрыва газа в кафе и получения работниками заведения травм, в том числе тяжелых.
Политика
Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста
Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.