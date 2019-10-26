Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ ДТП с микроавтобусом в Кировской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Кировской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России. ДТП произошло в 140 км от Кирова.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
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