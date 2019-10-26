Четыре человека погибли, еще девять пострадали при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной в Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

В Кировской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

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