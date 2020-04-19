Происшествия
РИА НовостиВ Кировской области обнаружили напавших на врача скорой помощи
Двое напавших на врача скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке найдены и доставлены в полицию, сообщает управление МВД по Кировской области. Местный портал Сhepetsk.ru опубликовал снятое на мобильный телефон видео, как неизвестные ночью во дворе избивают сотрудников скорой помощи.
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с чего всё началось
Инцидент произошел в ночь на 18 апреля около многоквартирного дома, куда бригада приехала взять у жильцов мазки на коронавирус: двое пьяных мужчин сначала напали на водителя «скорой», а затем и на врача, который вышел из подъезда после осмотра пациентов.Новая газета06:51
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Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM 09:25
Общество
Ситуация с коронавирусом в Петербурге отстает от столицы на две недели
Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в интервью 78 каналу рассказал, что ситуация с коронавирусом в Петербурге отстает от московской на две-три недели.
Piter.tv 15:50
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
Москвичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков
Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
РИА Новости 15:39
Хоккей
Зарипов хочет получать в «Ак Барсе» 100 млн рублей в год
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Metaratings вчера в 08:39
Экономика
Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование
"Уменьшились чеки за воду — на 37 процентов, за тепло — на 10 процентов, квартплату — на 15 процентов, чек за электроэнергию увеличился на 18 процентов", — сообщили аналитики.
РИА Новости вчера в 00:02
Шоу-бизнес
Незадолго до микроинсульта Татьяна Буланова жаловалась на безденежье
Врачи диагностировали у 51-летней артистки микроинсульт. Буланову в срочном порядке определили в реанимацию. Там она пробыла несколько дней.
Вечерний курьер 05:25
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Авто
Китайские предприятия страдают от нехватки зарубежных специалистов
Источник изображения: Reuters Как поясняет Nikkei Asian Review, многие промышленные предприятия Китая сильно зависят в своей операционной деятельности и развитии от зарубежных консультантов из Японии или США, а они пока не могут попасть в КНР для продолжения привычной деятельности.
3DNews 02:54
Космос
Пока комета Atlas разваливается, комета Swan занимает ее место на небе
AstroNews.ru вчера в 16:03
Футбол
Каррера: Тедеско может проделать отличную работу в «Спартаке»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, следит ли за матчами бывшей команды, и поделился мнением о нынешнем тренере красно-белых Доменико Тедеско.
Metaratings 11:14
Здоровье
Минздрав Белоруссии прогнозирует снижение заболеваемости коронавирусом
Главный санитарный врач Белоруссии Наталья Жукова считает, что снижение заболеваемости COVID-19 в республике начнётся через три-четыре недели.
News.ru 15:56
Общество
Власти Ростова рассказали о выдаче пропусков для работающих
«Указанные разрешения предназначены для сотрудников организаций, действующих на территории Ростова, деятельность которых не была приостановлена в ситуации распространения коронавируса», — говорится в официальном сообщении.
РБК Ростов-на-Дону 12:09
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,24 миллиона
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,24 миллиона, скончались более 152,5 тысячи человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 14:20
Авто
20 апреля станут известны цены на новый Haval H5 для РФ
Еще 15 апреля компания «Haval» открыла прием предзаказов на новый внедорожник H5. Стоимость автомобиля пока неизвестна.
ГЛАС.RU 17 апреля в 07:11
Шоу-бизнес
Прилучный попросил не вмешиваться в их с Муцениеце отношения
Актер Павел Прилучный не стал отвечать на вопрос об избиении своей жены, актрисы Агаты Муцениеце.
Газета.Ru 12:55
Общество
Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС вчера в 10:56
Спорт
Непомнящий проиграл Каруане в первом туре онлайн-супертурнира Карлсена
Российский шахматист Ян Непомнящий уступил американцу Фабиано Каруане в матче первого тура онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational.
Матч ТВ 13:44
Религия
Незаконный крестный ход в центре Петербурга прервала полиция
Отлученный от церкви священник решил собрать верующих в центре города и провести крестный ход.
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Футбол
В Испании договорились доиграть сезон Ла Лиги
Руководство Ла Лиги, Федерация футбола Испании и Высший спортивный совет провели онлайн-совещание, по итогам которого решили завершить текущий сезон Примеры.
ODDS.ru 13:03
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Наука
Физически активные беременные мыши запасли бурый жир себе и детям
N+1 17 апреля в 14:00
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Единоборства
Украинский боксёр Усик высказался о Зеленском
Боксёр Александр Усик поделился мнением о президенте Украины Владимире Зеленском.
RT на русском 14:43
Общество
Рогозин подтвердил данные о коронавирусе у конструктора Микрина
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил информацию о заражении коронавирусом генерального конструктора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Евгения Микрина.
РБК 15:05
Шоу-бизнес
Mash: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Состояние известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирован рак головного мозга, начало улучшаться, врачи снова приступили к активному лечению звезды, сообщает Telegram-канал Mash.
Live24 06:12
Общество
В США от коронавируса скончались больше 40 тысяч человек
В США от коронавируса умерли больше 40 тысяч человек.
Газета.Ru 15:27