Происшествия
РИА НовостиВ Кировской области обнаружили напавших на врача скорой помощи
Двое напавших на врача скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке найдены и доставлены в полицию, сообщает управление МВД по Кировской области. Местный портал Сhepetsk.ru опубликовал снятое на мобильный телефон видео, как неизвестные ночью во дворе избивают сотрудников скорой помощи.
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с чего всё началось
Инцидент произошел в ночь на 18 апреля около многоквартирного дома, куда бригада приехала взять у жильцов мазки на коронавирус: двое пьяных мужчин сначала напали на водителя «скорой», а затем и на врача, который вышел из подъезда после осмотра пациентов.Новая газета06:51
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Двое подозреваемых в нападении на фельдшера скорой помощи в Кирово-Чепецке задержаны
PRO Город Кирово-Чепецк03:53
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Наука
Созданы солнечные батареи с максимальным КПД
Российская газета вчера в 15:10
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Коммерсантъ вчера в 06:54
Политика
Песков допустил выход на плато по коронавирусу на следующей неделе
На следующей неделе есть надежда, что появятся первые признаки выхода на плато, и нужно будет принимать решения о дальнейшем режиме.
Российская газета 07:01
Общество
В России составили портрет типичного несовершеннолетнего преступника
В Университете прокуратуры России разработали криминологическую характеристику личности несовершеннолетнего преступника.
Известия 06:52
Общество
В Испании рекордно снизилось число умерших от коронавируса за сутки
Число пациентов в Испании, скончавшихся от коронавируса за последние сутки, составило 410.
Известия 06:16
Общество
Прилетевших в Екатеринбург из Таиланда отправили в обсерватор
Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:09 — REGNUM Прибывшие спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург граждане России отправлены в обсерватор.
REGNUM 04:09
Гаджеты
В России создан мини-компьютер на базе процессора «Байкал»
Москва, 19 апреля 2020, 07:48 — REGNUM Российская компания «Хамстер роботикс» выпустила опытные образцы персонального компьютера формата mini PC на базе процессора «Байкал», сообщает CNews.
REGNUM 00:48
Общество
Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве
В Москве в ночь на воскресенье, 19 апреля, провели пасхальную службу «для избранных», несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия.
Lenta.ru 06:16
Общество
Росстат подсчитал число россиян старше 100 лет
РИА Новости 01:43
Армия и оружие
NI рассказал о неспособности США отследить российскую подлодку
Головная атомная подводная лодка проекта "Ясень" "Северодвинск" поступила в ВМФ России в 2014 году.
Газета.Ru 01:16
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52
Экономика
Силуанов сообщил, что объем ФНБ на конец 2020 года составит около 7 трлн руб
Объем ФНБ на конец 2020 года составит около 7 трлн руб. с учетом запланированных трат, средств хватит до 2024 года при текущих ценах на нефть - Силуанов.
ТАСС 06:44
Общество
В России за сутки подтверждено 6060 новых случаев коронавируса
За сутки в России подтверждено 6 тыс. 60 новых случаев коронавируса, при этом в 43% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни, сообщает оперштаб по ситуации с распространением коронавируса.
Взгляд.ру 04:18
Политика
Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения Советского Союза
Объединение усилий стран бывшего Советского Союза идет на пользу всем, несмотря на фобии прошлого и страхи по поводу возрождения СССР.
Вести.Ru 06:47
Общество
Коронавирус выявили еще в двух районах Смоленской области
За сутки число заболевших в регионе выросло до 173 человек Количество заболевших коронавирусом в Смоленской области, по данным на 19 апреля, выросло со 152 человек до 173.
Главная Тема 06:10
Здоровье
В архангельской психбольнице у 64 человек подтвердили коронавирус
Из 68 жителей Архангельской области, у которых за последние сутки был выявлен коронавирус, 64 являются пациентами и сотрудниками региональной психиатрической больницы.
Известия 07:02
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru вчера в 19:58
Авто
Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом
Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
Религия
Путин поздравил православных россиян с Пасхой
«Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение», — приводятся в сообщении слова главы государства.
РБК вчера в 17:35
Общество
В МЧС РФ рассказали, что делать с овощами после покупки
REGNUM вчера в 22:18
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 17 апреля в 04:25
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество
В Москве умерли еще 28 человек с коронавирусом
В Москве умерли еще 28 пациентов, у которых обнаружили коронавирус, сообщает столичный оперативный штаб.
РБК вчера в 16:35
Путешествия
В Турции назвали сроки открытия туристического сезона
Российская газета вчера в 11:36
Армия и оружие
Американский ракетный эсминец USS Porter приблизился к Крымскому мосту
Актуальные Новости 03:15
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28