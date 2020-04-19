с чего всё началось

Двое напавших на врача скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке найдены и доставлены в полицию, сообщает управление МВД по Кировской области. Местный портал Сhepetsk.ru опубликовал снятое на мобильный телефон видео, как неизвестные ночью во дворе избивают сотрудников скорой помощи.

В Кировской области обнаружили напавших на врача скорой помощи

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