В Кировской области оборот розничной торговли сократился на 7,5%
В рейтинге российских регионов по динамике розничной торговли Кировская область заняла 55 место. По дынным экспертов, за первое полугодие оборот сократился на 7,5%, а доля в общероссийской розничной торговле составила 0,6%. В целом же на одного жителя области он составил 75,2 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли
По данным Росстата, в первом полугодии оборот розничной торговли в Российской Федерации снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,4 процента, тогда как, например, промышленное производство снизилось на 3,5 процента, а ВВП, по предварительной оценке – на 3,6 процента.
РИА Новости17:08
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