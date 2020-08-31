Якутия направила более миллиарда рублей на поддержку бизнеса
Более 1 миллиарда рублей направила Якутия на поддержку предпринимателей из-за спада розничной торговли в период пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма республики Саха (Якутия) Максим Прокопьев.В источнике
С чего всё началось
Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли
По данным Росстата, в первом полугодии оборот розничной торговли в Российской Федерации снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,4 процента, тогда как, например, промышленное производство снизилось на 3,5 процента, а ВВП, по предварительной оценке – на 3,6 процента.
РИА Новости17:08
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