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РИА Новости
РИА Новости

Якутия направила более миллиарда рублей на поддержку бизнеса

Более 1 миллиарда рублей направила Якутия на поддержку предпринимателей из-за спада розничной торговли в период пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма республики Саха (Якутия) Максим Прокопьев.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

По данным Росстата, в первом полугодии оборот розничной торговли в Российской Федерации снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,4 процента, тогда как, например, промышленное производство снизилось на 3,5 процента, а ВВП, по предварительной оценке – на 3,6 процента.
РИА Новости17:08
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ИА Красная Весна

Названы регионы с ростом торговли на фоне общего падения продаж

ИА Красная Весна19:50
Российская газета

Названы российские регионы-лидеры по обороту розничной торговли

Российская газета02:27
Газета.Ru

Томская область стала лидером по обороту розничной торговли

Газета.Ru01:57
РИА Новости

Якутия направила более миллиарда рублей на поддержку бизнеса

РИА Новости02:19
ПРАЙМ

Власти Томской области объяснили лучший в России показатель роста розничной торговли

ПРАЙМ00:00
Ёлдаш

Обороты розничной торговли в Дагестане в период пандемии упали на более 14%

Ёлдаш03:01
Life.ru

Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

Life.ru18:18

Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в республику.
Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии
Интерфакс08:27
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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Чистая прибыль «Газпрома» в I полугодии снизилась в 25 раз

"Газпром" смог выйти на положительную чистую прибыль как по итогам квартала, так и полугодия, а дивидендная база (рассчитанная в соответствии с положениями дивидендной политики) составила 216 млрд рублей за шесть месяцев 2020 года.
ТАСС04:02
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Главу католиков Белоруссии не пустили в страну без объяснения причин

«На пограничном переходе Кузница—Белосток—Брузги пограничники Республики Беларусь без объяснения причин отказали главе белорусского католического епископата во въезде в страну»,— сообщили в РКЦ в республике.
Коммерсантъ09:13
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В Севастополе за сутки коронавирусом заболели девять человек

Под меднаблюдением в стационарах находятся 297 человек, из них 80 – в инфекционной больнице, 135 – в городской больнице №9. Как отметил Кулагин, коэффициент распространения на данный момент составил 5,0. Текущая заболеваемость в Севастополе составляет 18,2 случая на 100 тысяч жителей.
RuNews24.ru03:56
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