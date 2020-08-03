Экономика

ГТРК ВяткаГТРК ВяткаВ Кировской области первичное жилье подорожало на 3,5%

В Кировской области средняя стоимость кв метра в новостройках составила 46849 рублей, а на вторичном рынке - 42955 рублей. Таким образом, цены на первичное жилье выросли на 3,5% в сравнении с первым кварталом 2020 года. Среди регионов ПФО область занимает первое место по темпу подорожания.
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В Кировской области выросли цены на новые квартиры

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