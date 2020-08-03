Экономика
ГТРК ВяткаВ Кировской области первичное жилье подорожало на 3,5%
В Кировской области средняя стоимость кв метра в новостройках составила 46849 рублей, а на вторичном рынке - 42955 рублей. Таким образом, цены на первичное жилье выросли на 3,5% в сравнении с первым кварталом 2020 года. Среди регионов ПФО область занимает первое место по темпу подорожания.
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Общество
Инфекционист допустила рост числа случаев коронавируса в России осенью
К небольшому росту числа зараженных коронавирусом может привести возвращение россиян с курортов осенью.
Rambler News Service 00:58
Политика
Оператор «Северного потока-2» удвоил расходы на лоббистов в США
Оператор газопровода «Северный поток-2» компания Nord Stream 2 AG, которой владеет «Газпром», в 2020 году удвоил расходы на лоббистов в США, сообщает Reuters.
РБК 04:08
Политика
ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
РИА Новости вчера в 15:48
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
Известия 05:58
Общество
В Италии насчитали полтора миллиона заражений коронавирусом
Около полутора миллионов итальянцев уже переболели коронавирусом, пишет газета "Коррьере делла сера" со ссылкой на исследование населения на наличие антител.
Газета.Ru 07:02
Общество
«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»
"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
Общество
Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для россиян
Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для российских туристов на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений.
Lenta.ru 04:41
Общество
Омск вошел в рейтинг городов, где женщины чаще всего домогаются мужчин
Омск занял 11-е место в рейтинге российских городов, в которых мужчины подвергались домогательствам со стороны женщин.
Новый Омск 02:36
Экономика
Оценены потери России от закрытия границ
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о потерях России в результате закрытия границ на фоне пандемии коронавируса и отсутствия потока иностранных туристов.
Lenta.ru 05:45
Политика
Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками
Нашли этих трех несчастных девчонок.
Smolnarod.ru 07:44
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Шоу-бизнес
Ведущий Первого канала тайно развелся с молодой женой
Ведущий Первого канала Александр Гордон тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Lenta.ru 04:22
Футбол
«Химки» и тренер Юран расторгли контракт по обоюдному согласию
Как сообщает пресс-служба "Химок" расторжение контракта с Сергеем Юраном произошло по обоюдному согласию.
Вести.Ru 05:41
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
Космос
Российский корабль «Орёл» сможет забирать с орбиты шесть человек
Москва, 4 августа 2020, 13:53 — REGNUM Дополнительные кресла в жилом отсеке возвращаемого аппарата корабля «Орёл» позволят возвращать с орбиты шесть членов экипажа.
REGNUM 06:53
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента
Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
RT на русском 04:38
Здоровье
Минздрав проверит ЦГБ Каменска-Шахтинского по массовым увольнениям
Комиссия донского Минздрава проводит проверку в ЦГБ Каменска-Шахтинского после заявления врачей о массовом увольнении.
161.ru вчера в 03:33
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
Обновлено в 12:30 Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс вчера в 07:01
Футбол
СМИ сообщили о новых перестановках в руководстве «Спартака»
Исполнительный директор столичного ФК «Спартак» Максим Власов покинет клуб в августе, пишет РБК-Спорт, ссылаясь на источник.
Вечерняя Москва 07:19
Политика
Белоруссия организует военные сборы на границе с Россией
В Витебской области Белоруссии, расположенной на границе с Россией, с 11 августа начнутся плановые военные сборы, сообщило минобороны Белоруссии.
Газета.Ru 07:57
Футбол
«Барселона» выручит за Брейтуэйта 20 миллионов евро
Трансфер 29-летнего датчанина обойдется лондонскому «Вест Хэму» в 20 миллионов евро. За «Барселону» Брейтуэйт выступает с февраля 2020 года.
Матч ТВ 03:48