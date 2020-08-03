В Кировской области средняя стоимость кв метра в новостройках составила 46849 рублей, а на вторичном рынке - 42955 рублей. Таким образом, цены на первичное жилье выросли на 3,5% в сравнении с первым кварталом 2020 года. Среди регионов ПФО область занимает первое место по темпу подорожания.

В Кировской области первичное жилье подорожало на 3,5%

Политика Оператор «Северного потока-2» удвоил расходы на лоббистов в США Оператор газопровода «Северный поток-2» компания Nord Stream 2 AG, которой владеет «Газпром», в 2020 году удвоил расходы на лоббистов в США, сообщает Reuters.

Политика ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы. 407

Армия и оружие Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве. 526

Общество В Италии насчитали полтора миллиона заражений коронавирусом Около полутора миллионов итальянцев уже переболели коронавирусом, пишет газета "Коррьере делла сера" со ссылкой на исследование населения на наличие антител. 1

Общество Омск вошел в рейтинг городов, где женщины чаще всего домогаются мужчин Омск занял 11-е место в рейтинге российских городов, в которых мужчины подвергались домогательствам со стороны женщин.

Экономика Оценены потери России от закрытия границ Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о потерях России в результате закрытия границ на фоне пандемии коронавируса и отсутствия потока иностранных туристов. 23

Экономика Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. 1K

Экономика Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей. 2K

Политика Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны Обновлено в 12:30 Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны. 377

Общество Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий. 286

Экономика Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей. 160

Футбол СМИ сообщили о новых перестановках в руководстве «Спартака» Исполнительный директор столичного ФК «Спартак» Максим Власов покинет клуб в августе, пишет РБК-Спорт, ссылаясь на источник.

Политика Белоруссия организует военные сборы на границе с Россией В Витебской области Белоруссии, расположенной на границе с Россией, с 11 августа начнутся плановые военные сборы, сообщило минобороны Белоруссии. 295