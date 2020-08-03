Экономика
ГТРК ВяткаВ Кировской области первичное жилье подорожало на 3,5%
В Кировской области средняя стоимость кв метра в новостройках составила 46849 рублей, а на вторичном рынке - 42955 рублей. Таким образом, цены на первичное жилье выросли на 3,5% в сравнении с первым кварталом 2020 года. Среди регионов ПФО область занимает первое место по темпу подорожания.
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Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
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В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
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Происшествия
Опубликовано видео нападения на замдиректора хлебозавода в Подмосковье
Нападение на замдиректора хлебозавода Ивантеевки Светлану Войнову в подмосковном Пушкине попало на видео.
Известия 05:16
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
Известия 05:58
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Шоу-бизнес
Скандальный клип Лободы Boom Boom набрал пять миллионов просмотров
Скандальный клип певицы Светланы Лободы на трек Boom Boom за несколько дней набрал более пяти миллионов просмотров на YouTube.
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Во Владимирской области зафиксировано две новых смерти от коронавируса
По данным в официальном коронавирусном бюллетене от 4 августа, во Владимирской области зафиксировано 2 новых смерти от коронавируса.
Аргументы и Факты - Владимир 05:29
Общество
В Германии заявили о начале второй волны коронавируса
Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона считает, что вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась, но она слабее первой.
РИА Новости 04:07
Технологии
Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
Грамотная эксплуатация ноутбука влияет на его быстродействие и срок службы, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:11
Политика
Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему очевидна попытка организовать "бойню" в центре Минска.
РИА Новости 06:32
Общество
«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»
"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
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Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
Общество
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
Общество
Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России
Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета вчера в 20:25
Общество
Суточный прирост случаев COVID-19 в РФ стал наименьшим с апреля
Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах РФ,в Москве зарегистрирован 691 новый случай COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1456 выздоровевших.
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Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском вчера в 14:45
Шоу-бизнес
Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Одна из самых обсуждаемых пар Илья Авербух и Елизавета Арзамасова вместе отправились в Крым.
CT news вчера в 17:30
Футбол
«Барселона» выручит за Брейтуэйта 20 миллионов евро
Трансфер 29-летнего датчанина обойдется лондонскому «Вест Хэму» в 20 миллионов евро. За «Барселону» Брейтуэйт выступает с февраля 2020 года.
Матч ТВ 03:48
Политика
Разыскиваемые в Белоруссии 170 «российских боевиков» покинули страну
Писатель и политик Захар Прилепин заявил, что Белоруссию покинули около 170 россиян, которых местные власти называют бойцами иностранной частной военной компании.
Московский Комсомолец 05:21
Футбол
Медведев назвал бредом информацию о желании Малкома покинуть Россию
По информации Estadio Deportivo, хавбек недоволен своей карьерой в России и намерен продолжить ее в одном из ведущих европейских чемпионатов.
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Армия и оружие
Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих
С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:15
Политика
33 задержанных в Минске россиянина направлялись через Стамбул за океан
В эфире телеканала "Россия 1" один из руководителей дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Белоруссия Кирилл Плетнев, который встречался с арестованными в Минске 33 гражданами России, заявил, что конечной целью в их поездке являлась одна из стран Латинской Америки.
Комсомольская правда вчера в 07:53
Происшествия
В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»
RT на русском вчера в 07:39
Политика
Лукашенко пообещал честные выборы президента в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем послании народу и Национальному собранию затронул тему грядущих выборов главы государства.
Общественная служба новостей 06:07
Технологии
Virgin Galactic начала разработку гражданского сверхзвукового самолета
Первый этап проектирования сверхзвукового коммерческого самолета начала компания Virgin Galactic, принадлежащая миллиардеру Ричарду Бенсону 4 июля, сообщатся на сайте компании.
ИА Красная Весна 05:33
Происшествия
Адвокат перечислил сценарии, при которых Ефремова могут оправдать
Сценарий № 1 предусматривает, что у автомобиля актера лопнул шланг гидроусилителя.
Evo-rus.com 03:01
Армия и оружие
Россия заменит Ан-124 и Ан-22 на ПАК ВТА
Утверждены тактико-технические требования на создание замены украинских тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-22 «Антей» и Ан-124 «Руслан», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве.
Lenta.ru 06:08
Происшествия
В Воронежской области ребенка задавило упавшими трубами
Как сообщили в управлении Следственного комитета по Воронежской области, по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Российская газета 06:14