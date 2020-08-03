Экономика
ГТРК ВяткаВ Кировской области первичное жилье подорожало на 3,5%
В Кировской области средняя стоимость кв метра в новостройках составила 46849 рублей, а на вторичном рынке - 42955 рублей. Таким образом, цены на первичное жилье выросли на 3,5% в сравнении с первым кварталом 2020 года. Среди регионов ПФО область занимает первое место по темпу подорожания.
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Политика
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначит начальника управления делами и координации деятельности департамента здравоохранения Москвы Евгения Никонова зампредом регионального правительства по социальным вопросам.
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Сотрудница роддома увольняется из-за скандала со звездой «Дома-2»
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Глава ВОЗ усомнился в возможности создания вакцины от коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе брифинга заявил, что на сегодняшний день на планете не существует идеального средства против COVID-19, и, вполне вероятно, что оно никогда не появится.
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Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
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Четырех бывших десантников задержали после драки в Парке Горького
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Общество
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"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
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Треть утечек данных людей с коронавирусом пришлась на Россию
В количественном соотношении ситуация выглядит лучше: всего в мире пострадали 3,43 млн человек, а в России — только 35,5 тыс. По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, большинство случаев — это утечки данных отдельных лиц или списков из нескольких десятков или сотен человек.
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Известия вчера в 22:17
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Пользователи Windows 10 смогут досрочно активировать новое меню «Пуск»
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Live24 01:36
Армия и оружие
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Во время своего пребывания в черноморской акватории, американский ракетный эсминец «Портер» повредил радиолокационную ракетную станцию AN/SPY-1.
ГЛАС.RU 00:51
Шоу-бизнес
Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком
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Армия и оружие
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«В течение прошедших суток боевики „Джабхад-ан-Нусры“ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли несколько попыток прорвать позиции Сирийской Арабской Армии в районе населенного пункта Хамзат», — говорится в сообщении ведомства.
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По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
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Хатылев: обострение между Белоруссией и РФ грозит брешью в ПВО России
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Недвижимость.RU вчера в 14:08
Политика
Медведев предложил ужесточить правила для мигрантов
Имеются различные предложения, вплоть до изменения порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, отметил замглавы Совбеза.
BFM.ru вчера в 09:45