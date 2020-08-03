Экономика

ГТРК ВяткаГТРК ВяткаВ Кировской области первичное жилье подорожало на 3,5%

В Кировской области средняя стоимость кв метра в новостройках составила 46849 рублей, а на вторичном рынке - 42955 рублей. Таким образом, цены на первичное жилье выросли на 3,5% в сравнении с первым кварталом 2020 года. Среди регионов ПФО область занимает первое место по темпу подорожания.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Цены на новостройки в Кирове растут быстрее, чем во всем ПФО

Эхо Москвы в Кировевчера в 10:09

В Кирове подорожали новостройки на 3,5%

КП - Кироввчера в 04:14

В Кирове жилье в новостройках подорожало на 3,5 %

Новый вариантвчера в 02:08

В Кировской области подешевело вторичное жилье

В городе Кировевчера в 03:18

Новостройки в Кировской области подорожали на 3,5 процентов

Newsler.ruвчера в 03:07

На 3,5% выросли цены на первичное жилье в Кировской области

Бизнес-новости в Кировевчера в 03:30

Стоимость жилья на вторичном рынке в Удмуртии практически не изменилась

Сусанинвчера в 01:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 00:33, Ашберн
Общество

«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»

"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
2,2K
Политика

Медведев предложил ужесточить правила для мигрантов

Имеются различные предложения, вплоть до изменения порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, отметил замглавы Совбеза.
BFM.ru вчера в 09:45
1,2K
Футбол

Панченко подпишет контракт с «Тамбовом»

Евро-футбол.ру вчера в 11:17
Общество

Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

«На тематических форумах база на 1,1 млн строк продается по 1,5 доллара за каждую и пользуется спросом, так как позволяет обогатить уже существующие подборки персональных данных», — передает «Коммерсант».
URA.Ru вчера в 18:55
4
Политика

На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»

Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru вчера в 12:50
226
Общество

В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Газета.Ru вчера в 19:59
212
Общество

Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России

Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета вчера в 20:25
18
Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
911
Общество

Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, по которой вакцина от коронавируса нового типа в первое время будет недоступна для детей.
Lenta.ru вчера в 22:23
258
Религия

Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла

Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
47
Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
21
Происшествия

Четыре человека задержаны после массовой драки в Парке Горького

Эхо Москвы 02 августа в 12:33
4
Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
966
Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
91
Политика

Лукашенко предложил изменить Конституцию Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению Конституции страны.
Общественная служба новостей 00:11
Армия и оружие

В Сирии открыли мемориал в честь российских военных медсестер

Вести.Ru 00:03
Общество

Сергей Гармаш заработал 96 млн рублей за три рекламных заказа

Невские Новости вчера в 13:21
112
Футбол

Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева

Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
RT на русском вчера в 16:42
68
Хоккей

«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова

RT на русском вчера в 14:45
Культура

В финал конкурса «Красиво.ДВ» прошли 5 роликов от Хабаровского края

От Хабаровского края в финал конкурса вышли авторы 5 роликов, в каждой из представленных номинаций, сообщает ИА AmurMedia.
AmurMedia.ru вчера в 03:30
Армия и оружие

Украина заявила об обстрелах со стороны Донбасса

В Минобороны Украины заявили, что 2 августа на Донбассе было совершено два обстрела.
DixiNews вчера в 03:10
Происшествия

Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей

Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС вчера в 06:44
41
Футбол

«Рубин» и «КамАЗ» сыграли вничью в контрольном матче

ИА Красная Весна вчера в 18:38
Здоровье

Эксперты назвали правила безопасного употребления дыни и арбуза

Экономика сегодня вчера в 22:02
2
Общество

В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет

Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.
Газета.Ru вчера в 06:13
190
Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
506
Общество

Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса

Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru вчера в 12:19
98
Шоу-бизнес

Звезда «Холопа» Ольга Дибцева похудела на 35 килограммов после родов

Ольга не скрывает, что ни в чем себе не отказывала и ела все подряд. Однако после родов Дибцева сумела избавиться от набранных килограммов.
StarHit.ru 02 августа в 23:00
8
Общество

Шарапова возглавила японский рейтинг самых красивых россиянок

Японское издание Menjoy подготовило рейтинг из пяти самых красивых россиянок, возглавила который теннисистка Мария Шарапова.
Народные новости вчера в 14:05
7
Общество

РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности

Каждый пятый ребенок в России (22,9%) оказался за чертой бедности согласно данным 2018 года, опубликованным в бюллетене Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности".
ТАСС вчера в 21:32
20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное