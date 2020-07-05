Происшествия
РБКВ Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека
В ведомстве сообщили, что в строящемся здании по адресу: улица Свердлова, дом 1а обрушились перекрытия. «Под завалами находятся четыре человека», — добавили в МЧС. Ранее в Санкт-Петербурге при обрушении строительного крана высотой 54 м погиб крановщик.
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с чего всё началось
Как сообщается на сайтерегионального управления СКР, следователи в рамках уголовного дела устанавливают обстоятельства обрушения стены ТЦ в Зуевке, в результате которого погибли несколько рабочих.Интерфакс04:38
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