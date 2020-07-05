Происшествия

РБКРБКВ Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека

В ведомстве сообщили, что в строящемся здании по адресу: улица Свердлова, дом 1а обрушились перекрытия. «Под завалами находятся четыре человека», — добавили в МЧС. Ранее в Санкт-Петербурге при обрушении строительного крана высотой 54 м погиб крановщик.
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с чего всё началось
Как сообщается на сайте
регионального управления СКР, следователи в рамках уголовного дела устанавливают обстоятельства обрушения стены ТЦ в Зуевке, в результате которого погибли несколько рабочих.
Интерфакс04:38

Подробнее о событии

Три человека погибли при обрушении в строящемся ТЦ под Кировом

Интерфакс05:20

Опубликовано видео с места обрушения ТЦ в Кировской области

РИА Новости06:55

В МЧС подтвердили, что площадь обрушения ТЦ в Кировской области составила 250 кв. м

ТАСС06:21

Появилось видео с места обрушения строящегося ТЦ в российском городе

Lenta.ru05:09

Видео с места обрушения на стройке, где погибли рабочие

РЕН ТВ04:38

МЧС назвало площадь обрушения на стройке ТЦ в Кировской области

RT на русском06:30

Одного выжившего извлекли из-под завалов на стройке ТЦ под Кировом

Телеканал 360°06:10
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Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

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Политика

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Политика

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Происшествия

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Происшествия

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Здоровье

Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ

Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
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Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
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Блондинка с голубыми глазами: Александр Петров показал свою старшую сестру

Петров показал свою старшую сестру в Инстаграме, и подписчики пришли в неописуемый восторг — они и правда очень похожи.
Woman.ru 05:21
Происшествия

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Один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового и легкового автомобилей в Москве.
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Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
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В заявку «Оренбурга» на матч с «Рубином» попали 16 игроков

Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов заявил, что в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" попали 16 человек.
Газета.Ru 05:45
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Общество

Появилось видео с Кадыровым на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова

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Армия и оружие

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Финансы

Курс рубля упал до минимума с конца мая

Рубль начал снижаться к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть.
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Политика

Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма

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Армия и оружие

США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180

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Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти

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Общество

В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам

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Врачи предупредили о последствиях отсутствия секса для женщин

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В России разработан новый метод обнаружения самолетов-невидимок

Речь идет о принципиально новом способе обнаружения объектов, созданных по технологии "стелс", разработанном в Радиотехническом институте имени академика Минца.
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