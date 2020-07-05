с чего всё началось

В ведомстве сообщили, что в строящемся здании по адресу: улица Свердлова, дом 1а обрушились перекрытия. «Под завалами находятся четыре человека», — добавили в МЧС. Ранее в Санкт-Петербурге при обрушении строительного крана высотой 54 м погиб крановщик.

В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека

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