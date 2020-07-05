Происшествия
РБКВ Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека
В ведомстве сообщили, что в строящемся здании по адресу улица Свердлова, дом 1а обрушились перекрытия. «Под завалами находится 4 человека», — добавили в МЧС. Ранее в Санкт-Петербурге при обрушении строительного крана высотой 54 метра погиб крановщик.
Читать в источнике
Оценить88
с чего всё началось
Как сообщается на сайтерегионального управления СКР, следователи в рамках уголовного дела устанавливают обстоятельства обрушения стены ТЦ в Зуевке, в результате которого погибли несколько рабочих.Интерфакс04:38
Подробнее о событии
Показать все источники
На месте обрушения стены строящегося торгового центра в Зуевке работают оперативные службы
Правительство Кировской области05:26
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
Культура
Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров
РЕН ТВ вчера в 19:13
Наука
Новая мутация коронавируса стала в 9 раз заразнее
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Cell, медики предупреждают – коронавирус мутировал и стал гораздо заразнее, чем раньше.
ToDay News Ufa вчера в 00:26
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Армия и оружие
ЗРК «Patriot» отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде
Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу в ночь на воскресенье, для отражения атаки был задействован зенитно-ракетный комплекс "Patriot", сообщил телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны.
РИА Новости 03:27
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Религия
Церковный суд лишил сана захватившего монастырь священника
Фото: Соцсети 3 июля состоялась третье заседание Церковного суда в Екатеринбурге по делу схиигумена Сергия (Романова).
Столица С 03 июля в 10:26
Здоровье
Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача
Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
Политика
Путин поздравил Трампа с Днём независимости США
RT на русском 05:06
Здоровье
Что известно о второй волне коронавируса и чем она опасна
Возвращение к мирной жизни: как московские больницы снова открываются для пациентов без COVID-19 По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заболеваемость коронавирусом в России снижается, но риск второй волны эпидемии осенью сохраняется.
Forbes 04:03
Общество
За сутки в Самарской области 127 человек заболели коронавирусом
По состоянию на 11:30 5 июля в регионе выявлено 127 новых случаев заражения инфекцией. Также, за минувшие сутки выздоровели 22 человека.
Терра 03:44
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
Общество
Известный актер остался без работы и стал продавать хачапури
Как рассказал актер, из-за пандемии коронавируса он потерял работу: все планируемые съемки в кино, постановки в театре и выставки с его участием были отменены или перенесены.
Lenta.ru вчера в 18:31
Армия и оружие
Отключение от сети стран Балтии: Почему меняется экономический подход России (Russia Matters, США) (Russia Matters)
В действительности, Россия вряд ли заинтересована во территориальном захвате стран Балтии, и не в последнюю очередь это объясняется тем, что подобные шаги могут привести в действие Статью 5 Устава НАТО, ее принцип коллективной обороны.
ИноСМИ вчера в 08:43
Происшествия
Просителя убежища из России убили в Австрии
Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию.
РИА Новости вчера в 19:34
Авто
В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров
Стало известно, что корейская компания Hyundai может запустить в России продажу автомобилей без участия дилеров.
ToDay News Ufa 04:28
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Общество
Врач рассказала о противопоказаниях для мытья в холодной воде
Мытье под холодной водой противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказала врач-дерматолог Екатерина Мокина в беседе с «АиФ».
Известия вчера в 23:35
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ
Польская компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн в счет недоплат за газ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу PGNiG Ежи Квечиньского.
Газета.Ru 02 июля в 13:39
Здоровье
Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ
Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
Общество
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.
Интерфакс 03:50
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
Армия и оружие
США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180
Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru 03:24
Авто
Что делать, если украли автомобильные номера
Если водитель точно уверен в том, что номера были украдены, а не просто потерялись, то к делу непременно надо привлекать полицию.
Российская газета 02:07
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия вчера в 01:02
Политика
Кравчук: Украина надеется на помощь РФ в восстановлении Донбасса
Украинский аппарат надеется, что Российская Федерация не откажет в помощи восстановления разрушенного Донбасса.
Народные новости 03 июля в 03:34
Космос
Парфюмеры совместно с NASA создали духи с запахом космоса
Отмечается, что аромат будут создавать после обсуждения ряда моментов по данному проекту с астронавтами, побывавшими в космическом пространстве.
Evo-rus.com 02 июля в 02:34
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Футбол
Матч РПЛ между «Рубином» и «Оренбургом» состоится
Ограничений Роспотребнадзора для проведения матча 26-го тура чемпионата России по футболу между казанским "Рубином" и "Оренбургом" нет, игра состоится, сообщает оперштаб Российской премьер-лиги.
РИА Новости 05:33