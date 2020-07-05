с чего всё началось

В ведомстве сообщили, что в строящемся здании по адресу улица Свердлова, дом 1а обрушились перекрытия. «Под завалами находится 4 человека», — добавили в МЧС. Ранее в Санкт-Петербурге при обрушении строительного крана высотой 54 метра погиб крановщик.

В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека

Наука Новая мутация коронавируса стала в 9 раз заразнее Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Cell, медики предупреждают – коронавирус мутировал и стал гораздо заразнее, чем раньше. 25

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Общество За сутки в Самарской области 127 человек заболели коронавирусом По состоянию на 11:30 5 июля в регионе выявлено 127 новых случаев заражения инфекцией. Также, за минувшие сутки выздоровели 22 человека. 14

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 1,8K

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Авто Что делать, если украли автомобильные номера Если водитель точно уверен в том, что номера были украдены, а не просто потерялись, то к делу непременно надо привлекать полицию.