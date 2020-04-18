Происшествия
Российская газетаВ Кировской области избили водителя и врача «скорой»
Полиция разыскивает двоих нападавших на водителя и врача "скорой" в Кирово-Чепецке. Конфликт случился накануне вечером. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Кировской области, сигнал о нападении двух граждан на водителя скорой помощи поступил вечером 17 апреля.
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В УМВД прокомментировали видео с избиением врача скорой помощи в Кирово-Чепецке
PRO Город Кирово-Чепецк08:20
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 12:56, Ашберн
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