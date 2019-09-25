Экономика

КП - КировКП - КировВ Кировской области увеличат размер пенсии

Недавно Правительство РФ дало распоряжение об изменении подхода к расчету пенсий. В результате этого в Кировской области минимальная сумма, на которую смогут рассчитывать пожилые люди, увеличится до 8511. Средняя сумма по России составит 9,1 тысячи рублей.
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Пенсионные фонды не хотят, чтобы граждане сразу получали свои накопления

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В Кировской области увеличат размер пенсии

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Пенсия в 60 тысяч: когда и как ее можно получить в России

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Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
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Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек

Газета.Ru вчера в 16:35
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Трамп отреагировал на публикацию стенограммы разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию стенограммы его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом

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Футболист Ибрагимович забил гол с отрицательного угла

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Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Первую межзвездную комету назвали в честь крымского астронома

Изначально комета получила название C/2019 Q4 (Borisov), однако после того, как научное сообщество окончательно признало ее прилетевшей от другой звезды, это имя изменили на 2I/Борисов, где 2 — порядковый номер объекта, I — обозначение, что он является межзвездным, а «Борисов» — фамилия первооткрывателя.
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«Люди на грани выживания»: Галкин пожаловался на экологию в России

РИА Новости вчера в 22:14
Космос

Космический корабль «Союз» доставил на МКС очередной экипаж

Космический корабль "Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС. Он был выведен на орбиту последней в истории ракетой "Союз-ФГ".
Вести.Ru вчера в 16:59
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Минфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы

Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов.
Коммерсантъ вчера в 14:10
Шоу-бизнес

Возлюбленная миллиардера Владислава Доронина родила второго ребенка

Своему избраннику, 56-летнему миллиардеру Владиславу Доронину модель родила ребенка еще месяц назад, но рассекретила это лишь сейчас.
Летидор вчера в 14:12
Политика

Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Единоборства

Нурмагомедова вызвал на бой 39-летний бразилец

39-летний бразильский боец смешанных единоборств Леонарду Сантос бросил вызов Хабибу Нурмагомедову, действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории.
Чемпионат вчера в 04:16
Футбол

«Краснодар» уступил «Нижнему Новгороду» в Кубке России

Футбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл «Краснодар» в 1/16 Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0.
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Происшествия

В приморском зоопарке медведица покалечила дрессировщицу

Несчастный случай произошел в зооэкспозиции городского парка Уссурийска во время кормления медведицы по кличке Манюня.
Российская газета вчера в 05:03
Политика

Зеленский рассказал о беседе с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 22:44
Экономика

Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию

Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru вчера в 10:26
Общество

Новосибирским школам запретили «звонки для учителя»

Ведомство отмечает, что в девяти случаях в школьных правилах внутреннего распорядка обучающихся содержалось положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
РИА Новости вчера в 23:57
Политика

Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости вчера в 16:30
Общество

Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами

25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости вчера в 11:32
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия вчера в 08:44
Происшествия

В Москве загорелся Измайловский кремль, пострадали 4 человека

В ночь с 25 на 26 сентября в Москве произошел пожар на территории Измайловского кремля.
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Музыка

Наргиз отправилась в первый тур без Фадеева

Певица Наргиз, которая в конце лета со скандалом ушла с лейбла MALFA Максима Фадеева, отправляется в новый гастрольный тур.
Культуромания вчера в 13:53
Футбол

Миодраг Божович: «„Торпедо“ победило заслуженно»

Просто в одной игре любая команда может победить любую. Сегодня «Торпедо» это сделало заслуженно.
Спорт-Экспресс вчера в 15:04
Политика

Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
РИА Новости вчера в 15:12
Финансы

Минфин решил избавить российские банки от валютных активов

Российский Минфин согласился на отрицательные ставки по валютным вкладам в банках, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 11:49
Кино

Федор Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Федор Добронравов рассказал, как идут съемки седьмого сезона комедийного сериала "Сваты", в котором он исполняет одну из главных ролей, сообщают "Известия".
РИА Новости вчера в 07:46
Армия и оружие

В СБУ заявили о похищении ополченца с территории ЛНР

Служба безопасности Украины заявила о проведении спецопераци на территории Луганской народной республики, в ходе которой был похищен и вывезен на подконтрольную Киеву территорию один из ополченцев самопровозглашенной республики.
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Происшествия

Полиция предотвратила массовое убийство в школе в Кирове

Сотрудникам полиции удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ в Кирове.
ТК Звезда 24 сентября в 05:31
Политика

Госдеп прокомментировал отказ в выдаче виз российским дипломатам

«Американская сторона не оформила въездные визы — тем самым сделав невозможным наше участие в перелете и работе официальной делегации и тем самым радикальным образом нарушив свои обязательства перед международным сообществом», — заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Пятый канал 24 сентября в 20:40
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