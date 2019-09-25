Экономика

КП - КировКП - КировВ Кировской области увеличат размер пенсии

Недавно Правительство РФ дало распоряжение об изменении подхода к расчету пенсий. В результате этого в Кировской области минимальная сумма, на которую смогут рассчитывать пожилые люди, увеличится до 8511. Средняя сумма по России составит 9,1 тысячи рублей.
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Пенсия в 60 тысяч: когда и как ее можно получить в России

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Посещение китайцами музея-заповедника "Царское Село" создают проблемы для российских посетителей, поэтому потоки туристов из России и из-за границы будут разведены по дням недели.
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МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

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Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

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Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
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