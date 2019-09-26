Экономика
КП - КировВ Кировской области увеличат размер пенсии
Недавно Правительство РФ дало распоряжение об изменении подхода к расчету пенсий. В результате этого в Кировской области минимальная сумма, на которую смогут рассчитывать пожилые люди, увеличится до 8511. Средняя сумма по России составит 9,1 тысячи рублей.
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Пенсионные накопления россиян предложили урезать: НПФ выступили с иницативой
Московский Комсомолец12:31
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МВД и СК задержали подозреваемых в убийстве депутата в 2012 году
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В Перми умерла девочка, которую пыталась спасти певица Жанна Фриске
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Кравчук назвал разговор Трампа и Зеленского обучающим пособием
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Речь идёт о преемнике Intel 660p, первого и наиболее успешного потребительского твердотельного накопителя, использующего флеш-память NAND с четырьмя битами на ячейку (QLC).
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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
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Газета.Ru 04:27
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Минздрав: «Зарплата медработников в Сатке соответствует нагрузке»
«При разборе обеих ситуаций вывод один – заработная плата медработников соответствует их нагрузке», - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Челябинск Сегодня 23 сентября в 22:53
Армия и оружие
Минобороны рассказало о двух российских подлодках в Сирии
Минобороны России сообщило, что две российские подлодки находятся на базе в сирийском порту Тартус.
RT на русском 13:08
Политика
Бывший глава ДНР возглавил администрацию Элисты
Коммерсантъ 12:54
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Адвокат Кокорина найден мертвым
Представлявшая интересы Александра Протасовицкого адвокат Татьяна Прилипко написала на своей станице в социальной сети Facebook о том, что адвокат нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина Юрий Ромашов был найден мертвым.
ФедералПресс 02:16
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Boston Dynamics выставила на продажу робопсов
Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini.
News.ru 05:30
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Чалов: «Счастлив в ЦСКА, но мечтаю поиграть в другом чемпионате»
21-летний форвард ЦСКА Фёдор Чалов признался, что его всё устраивает в своём нынешнем клубе, но отметил, что мечтает однажды поиграть в Европе.
Sport.ru 13:00
Футбол
Экс-президент «Локомотива» — о предстоящей встрече с «Зенитом»: «Будет захватывающая игра, и никто не будет выставлять автобус»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает железнодорожников фаворитами в предстоящем туре РПЛ против «Зенита», а также уверен, что обе команды покажут атакующий футбол.
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Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Происшествия
Стойка шасси загорелась при посадке пассажирского Boeing в Барнауле
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Политика
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США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.
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Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
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Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
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МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
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РИА Новости 11:40
Футбол
Месси может пропустить класико из-за серьезной травмы
Спорт-Экспресс 12:17
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Порошенко отреагировал на скандал вокруг разговора Трампа и Зеленского
Украинский экс-президент Петр Порошенко назвал вредным для страны скандал вокруг телефонного разговора между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.
Rambler News Service 08:06
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42