Происшествия
Газета.RuВ Китае 21 человек погиб при падении автобуса в воду
Известно, что в автобусе находились студенты. По данным издания, спасателям удалось вытащить из воды 36 человек. 21 погиб, еще 15 получили различные травмы.
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Политика
ФСБ вменила Сафронову передачу гостайны спецслужбе страны НАТО
Советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова подозревают в том, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.
Интерфакс 04:59
Футбол
«Зенит» второй раз подряд стал чемпионом России
МР7.ру вчера в 00:28
Общество
Правила продажи алкоголя около медучреждений в России могут смягчить
Минпромторг готовит законопроект, который позволит на региональном уровне принимать решения о продаже алкогольных напитков рядом с медицинскими учреждениями, сообщают «Известия».
ZAB.RU 05:00
Общество
Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа за январь–май упали на 53%
«Газпром» снизил доходы от экспорта трубопроводного газа за пять месяцев 2020 года на 52,6%, до $9,7 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
Коммерсантъ 05:51
Шоу-бизнес
Седокова получила травмы во время падения на съемках клипа
Седокова получила травмы во время падения на съемках клипа Певица пострадала, распластавшись на асфальте.
Экспресс газета 08:18
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Армия и оружие
В Одессе прошел военно-морской парад в честь дня ВМС Украины
В торжественной церемонии принял участие Владимир Зеленский. В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня Военно-морских сил Украины.
Piter.tv вчера в 02:18
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский перестали скрывать свои отношения
На самом деле, Лазарев давно уже забил на все эти разговоры о своих сексуальных предпочтениях и прятаться перестал.
Paparazzi.ru 05:11
Футбол
«Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна
Томас Цорн отправлен в отставку с поста генерального директора московского "Спартака", сообщается на странице столичного футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 08:06
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Общество
Несколько пабов в Англии вновь закрылись после возобновления работы
Несколько пабов в Англии, открывшиеся после снятия режима карантина, снова закрылись из-за того, что у посетителей и сотрудников обнаружили коронавирус, пишет газета The Guardian.
Аргументы и Факты 07:49
Политика
В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
Общество
Телеведущему Александру Беляеву девять часов удаляли новую опухоль
Комсомольская правда 06:15
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Происшествия
Верзилову предъявили обвинение по делу о двойном гражданстве
Издателю «Медиазоны» и участнику Pussy Riot Петру Верзилову предъявлено обвинение в том, что он не уведомил о наличии второго гражданства, сообщил адвокат Леонид Соловьев «Интерфаксу».
Коммерсантъ 09:29
Происшествия
На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана
На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Музыка
Ринго Старру исполняется 80 лет
7 июля 1940 года в Ливерпуле родился музыкант Ринго Старр.
RT на русском 08:14
Авто
Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику
Бюджетный кросс Hyundai Venue обзавелся "умной" КПП, сочетающей свойства классических "механики" и "автомата".
Letnews.ru 02:18
Армия и оружие
Индийцы намерены купить более 30 тульских ЗРПК «Панцирь-С»
30-36 ЗРПУ "Панцирь-С" планируют приобрести представители вооруженных сил Индии.
Тульская служба новостей 09:01
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
Шоу-бизнес
Ведущая Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой
Известная российская телеведущая Елена Малышева объяснила свой вылет в Нью-Йорк на фоне пандемии коронавируса.
iReactor 05:11
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Общество
ГД рассмотрит проект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан
Государственная дума на очередном заседании во вторник, 7 июля, рассмотрит в первом чтении законопроект об ответственности чиновников за оскорбления граждан, который включает штрафы и дисквалификацию.
Известия вчера в 18:09
Экономика
Капитализация Tesla росла на $14 млрд в день в течение почти недели
Рыночная капитализация американского производителя электромобилей Tesla увеличивалась в среднем на 14 миллиардов долларов в день в течение пяти дней прошедшей недели, подсчитало агентство Блумберг.
ПРАЙМ 02:56
Общество
Россияне попытались за раз вывезти из Шанхая 70 домашних животных
Россияне, планировавшие в воскресенье, 4 июля, покинуть Шанхай рейсом «Аэрофлота», хотели вывезти сразу 70 домашних животных.
Известия 09:14