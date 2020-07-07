Известно, что в автобусе находились студенты. По данным издания, спасателям удалось вытащить из воды 36 человек. 21 погиб, еще 15 получили различные травмы.

В Китае 21 человек погиб при падении автобуса в воду

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