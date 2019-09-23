с чего всё началось

Как сообщает Sina (материал публикуется в переводе ИноСМИ), С-400, который вопреки воле США желают приобрести многие страны, уже не является самой передовой российской разработкой. На его базе создан еще более совершенный ЗРС С-500 "Прометей".

В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире

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