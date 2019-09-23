с чего всё началось

Как сообщает Sina (материал публикуется в переводе ИноСМИ), С-400, который вопреки воле США желают приобрести многие страны, уже не является самой передовой российской разработкой. На его базе создан еще более совершенный ЗРС С-500 "Прометей".

В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире

Интернет Google вернулся к прослушке пользователей Администрация Google вновь запустила прослушку команд, которые пользователи дают голосовому помощнику Google Assistant.

Политика Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.

Политика Путин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.

Футбол Московское «Динамо» не будет увольнять главного тренера Сегодня футбольный клуб выпустил официальное заявление, в котором развеял слухи и домыслы вокруг руководства команды.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Шоу-бизнес Опухоль Заворотнюк неоперабельна, постановили врачи Лечащие врачи пришли к мнению, что злокачественная опухоль, одолевающая актрису Анастасию Заворотнюк, неоперабельна, передает телеграм-канал Mash.

Футбол Скончался коммерческий директор «Урала» Евгений Яковлев Скончался коммерческий директор футбольного клуба "Урал" Евгений Яковлев, сообщается на официальном сайте екатеринбургской команды.

Спорт WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу "Исполкому было сообщено, что дальнейшее расследование несоответствий в данных московской лаборатории привело к тому, что 17 сентября 2019 года WADA открыло официальную процедуру несоответствия РУСАДА требованиям (всемирного антидопингового кодекса)", - говорится в заявлении WADA, которое цитирует Рейтер.

Здоровье В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.

Экономика Бывший соруководитель редакции РБК Голикова стала вице-президентом ВТБ Бывший соруководитель объединенной редакции медиахолдинга РБК Елизавета Голикова назначена на должность старшего вице-президента ВТБ, директора департамента по работе со СМИ, сообщает пресс-служба банка.

Шоу-бизнес Наташа Королева занялась йогой в бикини Наташа Королева занялась йогой в бикини у Мертвого моря. Свою тренировку певица сняла на видео и выложила в Инстаграм.

Общество Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после скандала Александр Друзь вернется в интеллектуальную передачу Первого канала. Об этом сообщается на сайте телекомпании «Игра-ТВ».

Происшествия В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).

Политика Зеленский призвал жителей Украины жаловаться на коррупцию Зеленский призвал жителей Украины «делать маленькие шаги навстречу иной ментальности» и подписал закон об импичменте президента.

Гаджеты В смартфоне Samsung Galaxy S11 будет установлена 100-Мп камера В новом «умном» телефоне популярной линейки Galaxy, аппарате с кодом S11 будет установлена четырёхмодульная камера с рекордным разрешением в 100 мегапикселей.

Энергетика «Газпром нефть» передаст часть заправок в управление своим сотрудникам По словам Крылова, по состоянию на конец июня 2019 года «Газпром нефть» перевела 279 своих АЗС на три партнерские модели управления, а до конца 2019 года планирует передать еще 411 объектов (в сумме — 690).

Общество Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста» Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.

Шоу-бизнес Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.

Происшествия Следствие просит оставить экс-сенатора Арашукова в СИЗО до конца года "В суд поступило ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Арашукова на три месяца, то есть до 30 декабря 2019 года", - сказала Царева агентству в понедельник.

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.

Происшествия В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.

Политика Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает агентство "Прайм".