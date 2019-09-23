Армия и оружие
Российская газетаВ Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире
Как сообщает Sina (материал публикуется в переводе ИноСМИ), С-400, который вопреки воле США желают приобрести многие страны, уже не является самой передовой российской разработкой. На его базе создан еще более совершенный ЗРС С-500 "Прометей".
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с чего всё началось
Российские зенитно-ракетные комплексы С-500, по мнению китайского издания Sina, являются самыми передовыми в российском арсенале и могут претендовать на звание лучших в мировой военной промышленности.Life.ruвчера в 20:41
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Интернет
Google вернулся к прослушке пользователей
Администрация Google вновь запустила прослушку команд, которые пользователи дают голосовому помощнику Google Assistant.
Lenta.ru 09:21
Общество
Игрушечного бен Ладена продавали в детском магазине Ставрополя
Российская газета 07:28
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Политика
Путин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии
Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.
Известия 02:54
Футбол
Московское «Динамо» не будет увольнять главного тренера
Сегодня футбольный клуб выпустил официальное заявление, в котором развеял слухи и домыслы вокруг руководства команды.
Говорит Москва 07:49
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Шоу-бизнес
Опухоль Заворотнюк неоперабельна, постановили врачи
Лечащие врачи пришли к мнению, что злокачественная опухоль, одолевающая актрису Анастасию Заворотнюк, неоперабельна, передает телеграм-канал Mash.
Слово и Дело 08:50
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Футбол
Скончался коммерческий директор «Урала» Евгений Яковлев
Скончался коммерческий директор футбольного клуба "Урал" Евгений Яковлев, сообщается на официальном сайте екатеринбургской команды.
РИА Новости 07:50
Спорт
WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу
"Исполкому было сообщено, что дальнейшее расследование несоответствий в данных московской лаборатории привело к тому, что 17 сентября 2019 года WADA открыло официальную процедуру несоответствия РУСАДА требованиям (всемирного антидопингового кодекса)", - говорится в заявлении WADA, которое цитирует Рейтер.
РИА Новости 05:09
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Экономика
Бывший соруководитель редакции РБК Голикова стала вице-президентом ВТБ
Бывший соруководитель объединенной редакции медиахолдинга РБК Елизавета Голикова назначена на должность старшего вице-президента ВТБ, директора департамента по работе со СМИ, сообщает пресс-служба банка.
Коммерсантъ 08:50
Шоу-бизнес
Наташа Королева занялась йогой в бикини
Наташа Королева занялась йогой в бикини у Мертвого моря. Свою тренировку певица сняла на видео и выложила в Инстаграм.
Aobe.ru 06:42
Армия и оружие
В Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море
Ранее генерал Бен Ходжес обвинил Россию в блокировке учений НАТО в Чёрном море.
RT на русском 03:27
Общество
Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после скандала
Александр Друзь вернется в интеллектуальную передачу Первого канала. Об этом сообщается на сайте телекомпании «Игра-ТВ».
Lenta.ru 08:35
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК 21 сентября в 14:18
Политика
Зеленский призвал жителей Украины жаловаться на коррупцию
Зеленский призвал жителей Украины «делать маленькие шаги навстречу иной ментальности» и подписал закон об импичменте президента.
REGNUM 06:56
Шоу-бизнес
Петросян заявил, что не может попасть в свой дом
РИА Новости 06:13
Гаджеты
В смартфоне Samsung Galaxy S11 будет установлена 100-Мп камера
В новом «умном» телефоне популярной линейки Galaxy, аппарате с кодом S11 будет установлена четырёхмодульная камера с рекордным разрешением в 100 мегапикселей.
OAnews 09:21
Энергетика
«Газпром нефть» передаст часть заправок в управление своим сотрудникам
По словам Крылова, по состоянию на конец июня 2019 года «Газпром нефть» перевела 279 своих АЗС на три партнерские модели управления, а до конца 2019 года планирует передать еще 411 объектов (в сумме — 690).
РБК 06:41
Общество
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
Ugpressa.ru 21 сентября в 15:58
Происшествия
Следствие просит оставить экс-сенатора Арашукова в СИЗО до конца года
"В суд поступило ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Арашукова на три месяца, то есть до 30 декабря 2019 года", - сказала Царева агентству в понедельник.
Интерфакс - Россия 08:29
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Футбол
Месси отчитал одноклубников после поражения от «Гранады»
Евро-футбол.ру 06:42
Политика
Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:27
Политика
Песков попросил доверять словам Путина об амнистии капитала
Предприниматели могут доверять обещаниям президента России Владимира Путина, касающимся амнистии капитала.
REGNUM 07:37
Наука
Раковые клетки после химиотерапии могут пожирать конкурентов
Goroday.ru вчера в 18:19