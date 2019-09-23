Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВ Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире

Как сообщает Sina (материал публикуется в переводе ИноСМИ), С-400, который вопреки воле США желают приобрести многие страны, уже не является самой передовой российской разработкой. На его базе создан еще более совершенный ЗРС С-500 "Прометей".
Читать в источнике
Комментировать50
с чего всё началось
Российские зенитно-ракетные комплексы С-500, по мнению китайского издания Sina
, являются самыми передовыми в российском арсенале и могут претендовать на звание лучших в мировой военной промышленности.
Life.ruвчера в 20:41

Подробнее о событии

В Китае уверены в способности С-500 сбивать метеориты

Газета.Ru01:26

С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире, пишут китайские СМИ

РИА Новости02:20

Китайские СМИ обнаружили у С-500 способность сбивать метеориты

REGNUM01:41

Китайские СМИ: С-500 может сбивать метеориты

Фонтанка.Ру02:49

В Китае считают, что российские С-500 могут сбить даже метеориты

Life.ruвчера в 20:41

В Китае порассуждали о способности С-500 сбивать метеориты

Известиявчера в 19:10

Sina (Китай): новое поколение российских зенитных управляемых ракет в скором времени поступит на вооружение. Говорят, они могут сбивать метеориты (Sina.com)

ИноСМИвчера в 17:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 11:32, Вашингтон
Происшествия

Два человека сели в тюрьму за публикацию фото с телом футболиста Салы

Два человека получили тюремные сроки за публикацию в интернете фотографий с телом погибшего футболиста Эмилиано Салы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:40
Происшествия

В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки

Известия 11:06
Общество

В Ставрополе детский магазин снял с продажи фигурки Усамы бен Ладена

Детский магазин в Ставрополе снял с продажи фигурки лидера запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» — Усамы бен Ладена.
РБК 11:08
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Происшествия

Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX

РБК вчера в 19:20
Музыка

С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника»

С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".
Эхо Москвы 10:04
Армия и оружие

ФСБ заявила о причастности США к переброске боевиков ИГ в Афганистан

Спецслужбы США причастны к доставке членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в северные районы Афганистана, заявил руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа на совещании глав разведывательных служб стран СНГ.
Коммерсантъ 05:47
Экономика

В России предлагают ввести индекс производства самогона

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец сообщил, что институт принял решение ввести новый индекс экономического кризиса — индекс производства самогона, пишет «Российская газета».
RT на русском вчера в 10:31
Политика

МИД Эстонии отрицает заявление об освобождении страны Красной армией

В министерстве иностранных дел Эстонии остались недовольны публикацией документов об освобождении Советским Союзом страны от немецко-фашистских захватчиков.
Газета.Ru 11:05
Политика

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения России

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) официально отказалась от участия в осенней сессии организации.
Lenta.ru 10:57
Происшествия

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

RT на русском 04:12
Общество

Эмилия Кларк выбрала для «Эмми» платье с откровенным верхом

Актриса появилась на публике в чернильного цвета платье с максимально откровенным верхом.
Телепрограмма 03:19
Шоу-бизнес

Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк

Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Политика

Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что Трамп не давил на Зеленского, сам президент США тоже заявил, что история сфабрикована.
РИА Новости 11:13
Спорт

В РУСАДА заявили о полном соответствии кодексу WADA

На прошлой неделе немецкий журналист, сотрудник телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA.
Известия 05:36
Шоу-бизнес

Малышева объяснила, почему Заворотнюк зря делала ЭКО за границей

Известный врач и телеведущая Елена Малышева высказалась о ситуации с Анастасией Заворотнюк, которая, по данным СМИ, лечится от опухоли мозга последней стадии.
Экономика сегодня 09:16
Общество

На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя

В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Шоу-бизнес

Майли Сайрус и Кейтлин Картер расстались

26-летняя Майли Сайрус недавно шокировала фанатов, разорвав помолвку с Лиамом Хемсвортом, а затем и вовсе отправила их в нокаут: отношений с 31-летней Кейтлин Картер от эпатажной певицы точно никто не ожидал.
Super.ru вчера в 04:27
Экономика

ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Здоровье

Челябинских врачей пригрозили «поставить раком» за жалобы на зарплату

В Челябинской области заведующая медчасти в Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи, что поставит "всех раком" после их жалоб на низкую заработную плату.
Газета.Ru 06:31
Гаджеты

Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD

Телевизором 8K Ultra HD может считаться устройство с экраном разрешением не менее 33 Мп (не менее 7680 x 4320 пикселей) с соотношением сторон экрана 16:9, поддерживающее частоты обновления 24, 30 и 60 к/с, 10-битное представление цвета и цветовое пространство ITU-R BT.2100, ключевые функции HDR и защиту контента уровня HDCP 2.2.
iXBT.com 01:50
Происшествия

Стало известно о безуспешной попытке задержания замглавы ГИБДД Петербурга

Бригада управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу разработала план по задержанию «пьяного водителя» – замначальника УГИБДД города Алексея Старова.
Взгляд.ру 08:28
Хоккей

Хет-трик Романцева помог «Сибири» прервать победную серию «Ак Барса»

Чемпионат 11:00
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной

Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru 07:17
Путешествия

Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Политика

Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета по Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил в понедельник, 23 сентября, о создании Конституционного комитета по Сирии.
Известия 10:26
Происшествия

В Екатеринбурге пропал журналист

В Екатеринбурге пропал бывший журналист "Областной газеты", работающий на данный момент в другом издании, Александр Поздеев.
Областная газета 11:10
Происшествия

В Польше произошла утечка нефти из трубопровода «Дружба»

Утечка нефти из польского участка трубопровода "Дружба" произошла в районе города Воломин в Мазовецком воеводстве республики.
ТАСС 03:26
Происшествия

В Москве осудили удерживавшего мальчика в квартире 10 лет педофила

Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который десять лет удерживал мальчика в квартире и насиловал его.
РБК 10:02
Происшествия

СК попросил продлить арест трех фигурантов дела о беспорядках в Москве

Следственный комитет попросил до зимы оставить под арестом трех фигурантов дела о массовых беспорядках - Алексея Миняйло, Егора Жукова и Самариддина Раджабова, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
РИА Новости 09:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное