Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Китае американец умер от коронавируса

Гражданин США скончался в китайском Ухане из-за нового типа коронавируса, сообщила газета New York Times со ссылкой на посольство США в Пекине. По данным издания, американцу было около 60 лет, он умер в четверг.
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Первый случай гибели гражданина США от коронавируса произошел в Ухане

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Зафиксирована первая смерть гражданина США от коронавируса

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В Китае американец умер от коронавируса

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Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане

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В Ухане от коронавируса умерли первые иностранные граждане

РБК00:19

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