Общество
РИА НовостиВ Китае американец умер от коронавируса
Гражданин США скончался в китайском Ухане из-за нового типа коронавируса, сообщила газета New York Times со ссылкой на посольство США в Пекине. По данным издания, американцу было около 60 лет, он умер в четверг.
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Политика
Володин выразил соболезнования в связи с гибелью Хайруллина
Происшествия
Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии
Как отмечается, затонул российский рыболовный траулер, экипаж с которого – семь человек – удалось спасти.
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
Общество
Российских пилотов массово уволят из китайских авиакомпаний
Китайские авиакомпании проведут массовые сокращения и уволят более сотни российских пилотов.
Культура
Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют диагноз дочери Любови Успенской в шоу «Звезды сошлись»
Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют реальный диагноз дочери 65-летней Любови Успенской Татьяны Плаксиной, которая на всю страну за гонорар обвинила певицу в жестоком обращении.
Общество
Как Владимир Путин и Александр Лукашенко, играя в хоккей, решали, сколько стоят нефть и газ
Как Владимир Путин и Александр Лукашенко, играя в хоккей, решали, сколько стоят нефть и газ 7 февраля президент России Владимир Путин в Сочи встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сыграл с ним в хоккей и неожиданно уступил в цене на газ.
Наука
Переносчиком коронавируса назвали панголина
Хоккей
Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения «Баффало»
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами
Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Общество
Кировского медбрата проверили на детекторе лжи после публикации в Сети
Кировского медбрата, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи, все обвинения были опровергнуты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Политика
В Госдепе подтвердили возможность санкций против «Роснефти»
Вашингтон рассматривает возможность введения санкций в отношении «Роснефти», заявил журналистам спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Культура
Собчак с новым шоу на Первом канале обвинили в плагиате
Редакция телеканала RTVI обвинила Ксению Собчак и ее новое шоу, которое будет выходить на Первом канале, в откровенном плагиате.
Экономика
Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа
Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
В России есть вакансии с зарплатой 600-800 тыс. рублей. Столько зарабатывают инженеры нефтеперерабатывающих заводов и генеральные директора.
Политика
Уволен сотрудник Белого дома, выступивший с показаниями против Трампа
Эксперт по Украине из Совета национальной безопасности США Александр Виндман уволен, передает РИА Новости сообщение Белом доме.
Армия и оружие
Четверо военнослужащих ЛНР погибли при обстреле со стороны Украины
Четверо военнослужащих Луганской Народной Республики погибли и ещё четверо получили ранения 7 февраля в результате обстрела со стороны Украины.
Политика
Трамп считает, что Пелоси нарушила закон, разорвав текст его речи
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси преступила закон, разорвав текст ежегодного обращения американского президента Дональда Трампа "О положении страны".
Политика
Путин и Мишустин поздравили РУДН с 60-летием
Президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин поздравили с 60-летним юбилеем преподавателей, учащихся и выпускников Российского университета дружбы народов (РУДН).
Общество
Экс-боец UFC обвинил Александра Емельяненко в насилии
Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков жестко раскритиковал Александра Емельяненко, передает Sport24.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Армия и оружие
Американские войска выбили российских военных с базы в сирийском Тель-Тамре. Видео
Очевидно, что причиной отхода российских военных является существующая напряжённость в данном районе с американскими войсками, которые устраивают серьёзные провокации, перекрывая дорогу российским военным патрулям практически каждый день, что, к слову, подтверждается курдскими СМИ.
Кино
Названы претенденты на антипремию «Золотая малина»
Стали известны претенденты на антипремию "Золотая малина", которая дается за худшие актерские работы, сценарий, кинопесню и фильм года.
Общество
Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом
Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Экономика
Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область
О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
Единоборства
Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию
В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.
Футбол
Зидан выразил недовольство работой Бэйла на тренировках
По имеющимся данным, Зидан считает, что Бэйл прикладывает недостаточно усилий для того, чтобы прийти в надлежащую форму после восстановления от повреждения лодыжки.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Киберспорт
Игра Warcraft III: Reforged получила первые исправления
Скандально-известная Warcraft III: Reforged получила первый патч (обновление, призванное исправить различные ошибки).