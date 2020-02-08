Гражданин США скончался в китайском Ухане из-за нового типа коронавируса, сообщила газета New York Times со ссылкой на посольство США в Пекине. По данным издания, американцу было около 60 лет, он умер в четверг.

Общество Как Владимир Путин и Александр Лукашенко, играя в хоккей, решали, сколько стоят нефть и газ Как Владимир Путин и Александр Лукашенко, играя в хоккей, решали, сколько стоят нефть и газ 7 февраля президент России Владимир Путин в Сочи встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сыграл с ним в хоккей и неожиданно уступил в цене на газ.

Политика Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.

Политика Путин и Мишустин поздравили РУДН с 60-летием Президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин поздравили с 60-летним юбилеем преподавателей, учащихся и выпускников Российского университета дружбы народов (РУДН).

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Единоборства Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.