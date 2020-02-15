Общество
Московский КомсомолецВ Китае банкноты попали под карантин по коронавирусу
Сообщается, что на рынок были выпущены свыше 600 млрд юаней ($85,8 млрд) новыми банкнотами, а старые банкноты поступают на дезинфекцию и одна-двух недельный карантин.
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Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Политика
Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
Политика
Столтенберг заявил о стремлении НАТО к улучшению отношений с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о стремлении альянса к улучшению отношений с Россией.
Экономика
Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке
Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.
Политика
Путин спросил Зеленского о намерении Украины выполнять «Минск-2»
Выполнение Минских соглашений Российский лидер поставил вопрос перед украинским коллегой о выполнении Киевом Минских соглашений.
Хоккей
Буллит Панарина признали забитым по правилам
Генеральные менеджеры НХЛ признали гол Артемия Панарина, забитый в серии послематчевых буллитов во встрече «Рейнджерс» с «Миннесотой Уайлд», соответствующим правилам лиги.
Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Происшествия
Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге
В Санкт-Петербурге актер и художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев во время езды на автомобиле сбил мужчину.
Биатлон
Губерниев отреагировал на лишение Устюгова золота ОИ-2014
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Музыка
Названы самые популярные видео на YouTube за 15 лет
Футбол
Чем грозит «Манчестер Сити» отстранение от еврокубков
«Манчестер Сити» отстранён на два года от участия в еврокубках и оштрафован на €30 млн из-за нарушения правил финансового фейр-плей (ФФП).
Происшествия
Вынесен приговор о махинациях при строительстве космодрома Восточный
Вынесен приговор о махинациях при строительстве космодрома Восточный В Красноярском крае суд огласил приговор по делу о масштабных хищениях при строительстве космодрома Восточный.
Политика
Власти объявят выходной день для голосования по Конституции РФ
Российские власти рассмотрят идею проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на будний день.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Кино
Бекмамбетов снимет военный фильм в вертикальном формате
Общество
До 285 возросло число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии
Заражение новым коронавирусом COVID-2019 обнаружено еще у 67 человек на борту круизного лайнера Diamond Princess, которое находится на карантине в порту Иокогамы, заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.
Политика
Помпео: США выделят Европе $1 млрд на энергобезопасность
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона выделит странам Центральной и Восточной Европы около $1 млрд на проекты в сфере энергетической безопасности.
Авто
Автомобиль с раздельными кабинами продадут на аукционе
Особенность автомобиля — две раздельные кабины, части которых являются съемными.
Политика
Россия предлагала Нидерландам самой судить подозреваемых по делу MH17
Министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус сообщил, что российская сторона еще в октябре прошлого года направила письмо с предложением рассмотреть вопрос о передаче ей уголовного производства в отношении трех граждан РФ, подозреваемых в причастности к крушению в Донбассе в июле 2014 года малайзийского "Боинга" рейса MH17.
Музыка
Восьмилетняя звезда украинского «Голоса» пришла на русскую версию шоу
Происшествия
В Ростовской области мужчина случайно застрелил ребенка на охоте
Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который подозревается в причинении смерти по неосторожности 11-летнему мальчику в Ростовской области.
Культура
Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе
Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Гаджеты
Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой
Как следует из активно ведущихся на различных интернет-площадках, включая Reddit и форум техподдержки AMD, обсуждений, пользователи видеокарт Radeon начали массово сталкиваться с проблемой черного экрана.
Политика
План по Украине пропал с сайта Мюнхенской конференции
План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», исчез с официального сайта Мюнхенской конференции.
Происшествия
Пьяный россиянин двумя ударами нанес полицейскому пять травм
Как уточнил источник, нетрезвый мужчина нанес полицейскому два удара — сперва левой ногой по лицу, а затем правой ногой по бедру.
Общество
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
По словам главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники КНР У Юаньбиня, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, ученые пришли к заключению что летучие мыши - самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса.