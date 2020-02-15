Сообщается, что на рынок были выпущены свыше 600 млрд юаней ($85,8 млрд) новыми банкнотами, а старые банкноты поступают на дезинфекцию и одна-двух недельный карантин.

В Китае банкноты попали под карантин по коронавирусу

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