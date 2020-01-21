Первую вспышку нового типа пневмонии зафиксировали в Ухане в декабре прошлого года. Китайские медики подтвердили, что новый вирус передается от человека к человеку. По информации на 20 января власти Китая официально подтвердили наличие 224 случаев пневмонии, вызванных коронавирусом 2019-nCoV.

В Китае четвертый человек умер от нового коронавируса

Политика В США показали форму космических войск США На своей официальной страничке в Twitter (@SpaceForceDoD) Космические войска США опубликовали фотографии новой формы для своих военнослужащих.

Общество Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».

Происшествия В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

Здоровье И.о. министра труда: частные клиники для пожилых не заменят ОМС Частные медицинские организации, оказывающие услуги для людей старше 64 лет, не будут замещать работу медицинских учреждений в рамках ОМС, заявил исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщает 20 января пресс-служба ведомства.

Общество Принц Гарри отправился в Канаду к жене и сыну Британский принц Гарри покинул Соединенное Королевство и отправился в Канаду, где его ждут жена Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.

Политика Второе чтение по поправкам к Конституции может пройти в феврале Второе чтение президентского законопроекта о поправках в Конституцию РФ может состояться в феврале, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников 20 января в ходе общения с журналистами.