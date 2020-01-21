Здоровье
РБКВ Китае четвертый человек умер от нового коронавируса
Первую вспышку нового типа пневмонии зафиксировали в Ухане в декабре прошлого года. Китайские медики подтвердили, что новый вирус передается от человека к человеку. По информации на 20 января власти Китая официально подтвердили наличие 224 случаев пневмонии, вызванных коронавирусом 2019-nCoV.
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Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
Футбол
В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд
Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
Экономика
Туляков, сдающих в аренду жилье, могут обязать зарегистрироваться
Собственников, зарабатывающих на сдаче в аренду жилья, планируется обязать зарегистрироваться на специальной платформе-агрегаторе.
Шоу-бизнес
В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко
4-летняя дочь участницы шоу Comedy Woman Марии Кравченко подверглась настоящей травле со стороны поклонников своей матери.
Энергетика
Переговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются
Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
Общество
Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте
Политика
В США показали форму космических войск США
На своей официальной страничке в Twitter (@SpaceForceDoD) Космические войска США опубликовали фотографии новой формы для своих военнослужащих.
Политика
Россия представила в ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Россия на заседании Совбеза ООН привела доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе в 2018 году.
Общество
Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон пофлиртовали за кулисами кинопремии
Накануне в Лос-Анджелесе актёрам и кинодеятелям вручали награды престижной кинопремии «Гильдии актеров».
Происшествия
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Здоровье
И.о. министра труда: частные клиники для пожилых не заменят ОМС
Частные медицинские организации, оказывающие услуги для людей старше 64 лет, не будут замещать работу медицинских учреждений в рамках ОМС, заявил исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщает 20 января пресс-служба ведомства.
Экономика
«Дальневосточной ипотекой» уже воспользовались более 400 молодых семей
По программе «Дальневосточная ипотека» на 20 января заключено 440 кредитных договоров по льготной ставке на общую сумму 1,55 млрд рублей.
Общество
Принц Гарри отправился в Канаду к жене и сыну
Британский принц Гарри покинул Соединенное Королевство и отправился в Канаду, где его ждут жена Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
Общество
Сбербанк разрешит клиентам переводить друг другу бонусы «Спасибо»
Сбербанк предоставит возможность своим клиентам переводить друг другу бонусы по программе лояльности «Спасибо».
Политика
Второе чтение по поправкам к Конституции может пройти в феврале
Второе чтение президентского законопроекта о поправках в Конституцию РФ может состояться в феврале, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников 20 января в ходе общения с журналистами.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев показал свою озорную жену после слухов об измене
К счастью, Фадеев смог пережить возникший кризис в отношениях с женой.
Культура
На Первом канале 20 января начинается показ сериала «Ученица Мессинга»
Мистическая драма расскажет историю о жизни Ольги Мигуновой — единственной ученицы известного целителя и экстрасенса Вольфа Мессинга.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Армия и оружие
Снова «российский снайпер»: на Луганщине ликвидирован украинский боевик
В минувшую субботу, 18 января, на Луганщине был убит старший солдат 72-й отдельной механизированной бригады «имени Чёрных Запорожцев».
Авто
Названа стоимость спецверсии «УАЗ Патриот» Antarctic Edition
Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition оснастят 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. и крутящим моментом 235 Нм.
Общество
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
Футбол
Слуцкий рассказал, кто убедил его возглавить «Рубин»
Новый наставник «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что генеральный директор клуба Рустем Сайманов стал тем человеком, который убедил его возглавить казанскую команду.
Экономика
С активов «Газпрома» в Европе сняли арест
Аресты и обеспечительные меры в отношении активов «Газпрома» в Европе, принятые по искам «Нафтогаза», отменены.
Общество
Вильфанд объяснил экстремально теплую погоду в России
Зима в этом году выдалась необычайно теплой, особенно на азиатской территории России.
Гаджеты