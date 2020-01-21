Здоровье

РБКРБКВ Китае четвертый человек умер от нового коронавируса

Первую вспышку нового типа пневмонии зафиксировали в Ухане в декабре прошлого года. Китайские медики подтвердили, что новый вирус передается от человека к человеку. По информации на 20 января власти Китая официально подтвердили наличие 224 случаев пневмонии, вызванных коронавирусом 2019-nCoV.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Четвертый человек скончался в Китае от коронавируса

Телеканал 360°20:18

В Ухане умер четвертый человек от нового коронавируса

ТАСС18:49

Четвертый человек умер от нового коронавируса в Китае

Известия18:38

Четвёртый человек умер в Ухани от нового типа коронавируса

RT на русском18:29

Жертвой нового типа коронавируса в Китае стал четвертый человек

Российская газета18:59

Четвертый человек скончался от нового коронавируса в Китае

REGNUM20:04

В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса

РИА Новости18:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 20:51, Ашберн
Армия и оружие

Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
РБК 10:21
Футбол

В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд

Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
РИА Новости 09:08
Экономика

Туляков, сдающих в аренду жилье, могут обязать зарегистрироваться

Собственников, зарабатывающих на сдаче в аренду жилья, планируется обязать зарегистрироваться на специальной платформе-агрегаторе.
Молодой коммунар 17 января в 23:59
Шоу-бизнес

В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко

4-летняя дочь участницы шоу Comedy Woman Марии Кравченко подверглась настоящей травле со стороны поклонников своей матери.
ИнфоСМИ 12:43
Энергетика

Переговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются

Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
Рифей-Пермь 04:42
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

Lenta.ru 06:55
Общество

Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте

Известия вчера в 17:52
Политика

В США показали форму космических войск США

На своей официальной страничке в Twitter (@SpaceForceDoD) Космические войска США опубликовали фотографии новой формы для своих военнослужащих.
МонаВиста 10:20
Политика

Россия представила в ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

Россия на заседании Совбеза ООН привела доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе в 2018 году.
РИА Новости 17:49
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину

Газета.Ru 04:10
Общество

Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
RT на русском 02:50
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон пофлиртовали за кулисами кинопремии

Накануне в Лос-Анджелесе актёрам и кинодеятелям вручали награды престижной кинопремии «Гильдии актеров».
Bimru.ru 06:31
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Lenta.ru 19:52
Происшествия

В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
РИА Новости 09:09
Здоровье

И.о. министра труда: частные клиники для пожилых не заменят ОМС

Частные медицинские организации, оказывающие услуги для людей старше 64 лет, не будут замещать работу медицинских учреждений в рамках ОМС, заявил исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщает 20 января пресс-служба ведомства.
Красная весна 05:58
Экономика

«Дальневосточной ипотекой» уже воспользовались более 400 молодых семей

По программе «Дальневосточная ипотека» на 20 января заключено 440 кредитных договоров по льготной ставке на общую сумму 1,55 млрд рублей.
REGNUM 18:12
Общество

Принц Гарри отправился в Канаду к жене и сыну

Британский принц Гарри покинул Соединенное Королевство и отправился в Канаду, где его ждут жена Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
Российская газета 18:31
Общество

Сбербанк разрешит клиентам переводить друг другу бонусы «Спасибо»

Сбербанк предоставит возможность своим клиентам переводить друг другу бонусы по программе лояльности «Спасибо».
РБК 11:18
Политика

Второе чтение по поправкам к Конституции может пройти в феврале

Второе чтение президентского законопроекта о поправках в Конституцию РФ может состояться в феврале, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников 20 января в ходе общения с журналистами.
Красная весна 10:29
Шоу-бизнес

Максим Фадеев показал свою озорную жену после слухов об измене

К счастью, Фадеев смог пережить возникший кризис в отношениях с женой.
7Дней.ру вчера в 01:15
Армия и оружие

В Багдаде ракетами обстреляли район посольства США

РБК 17:22
Культура

На Первом канале 20 января начинается показ сериала «Ученица Мессинга»

Мистическая драма расскажет историю о жизни Ольги Мигуновой — единственной ученицы известного целителя и экстрасенса Вольфа Мессинга.
Комсомольская правда вчера в 23:21
Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости 10:13
Армия и оружие

Снова «российский снайпер»: на Луганщине ликвидирован украинский боевик

В минувшую субботу, 18 января, на Луганщине был убит старший солдат 72-й отдельной механизированной бригады «имени Чёрных Запорожцев».
Rusvesna.su 05:59
Авто

Названа стоимость спецверсии «УАЗ Патриот» Antarctic Edition

Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition оснастят 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. и крутящим моментом 235 Нм.
Автоновости дня 07:27
Общество

Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет

В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
РИА Новости 10:25
Футбол

Слуцкий рассказал, кто убедил его возглавить «Рубин»

Новый наставник «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что генеральный директор клуба Рустем Сайманов стал тем человеком, который убедил его возглавить казанскую команду.
ProstoProSport 14:50
Экономика

С активов «Газпрома» в Европе сняли арест

Аресты и обеспечительные меры в отношении активов «Газпрома» в Европе, принятые по искам «Нафтогаза», отменены.
BFM.ru 12:18
Общество

Вильфанд объяснил экстремально теплую погоду в России

Зима в этом году выдалась необычайно теплой, особенно на азиатской территории России.
Российская газета 20:41
Гаджеты

Huawei обновит смартфоны до EMUI 10

TelecomDaily 01:50
ещё по теме
Ухань
Город в Китае
Город субпровинциального значения в провинции Хубэй КНР, административный центр провинции Хубэй, самый густонаселенный город центрального Китая. Стоит на месте слияния рек Янцзы и Ханьшуй.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное