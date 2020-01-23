Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения. Уточняется, что из них 95 человек находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о 473 заболевших и 17 умерших.

В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек

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