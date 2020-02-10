Здоровье
РИА НовостиВ Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. Днем ранее официально сообщалось о более чем 37,1 тысячи заболевших и 811 умерших.
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В Китае число погибших от коронавируса увеличилось до 722 человек
Аргументы и Факты07 февраля в 20:18
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Шоу-бизнес
Обнаженная Самбурская с кисточками на груди ввела поклонников в экстаз
Кино
Церемония вручения наград премии «Оскар» стартовала в Лос-Анджелесе
В Соединенных Штатах, в Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения премия «Оскар».
Экономика
Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину
Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.
Общество
Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники, которые специализируются на краже денег с банковских счетов, начали использовать «новый сценарий» телефонного общения с жертвой, чтобы получить ее персональные данные.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 871 человека
Политика
Россия поддержит обмен послами с Украиной — Лавров
Комментируя высказывания о намерении Киева вернуть послов, глава МИД РФ заявил, что Москва «не будет против», поскольку даже в текущий период Россия и Украина сильно взаимосвязаны в экономике, гуманитарной и транспортной сфере.
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Происшествия
Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10
Политика
Трамп объяснил увольнение русскоговорящего эксперта по Украине
Напомним, Виндман был экспертом по Украине, и именно на его показаниях строились обвинения в адрес Трампа в рамках недавнего импичмента.
Энергетика
Энергетическая ссора Москвы и Минска застряла в трубопроводе «Дружба»
Минск настоял на прошлогодней стоимости газа в $127 за тыс. кубометров; Москва устояла на нефтяных ценах $50 за «бочку».
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Космос
Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
Запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus, намеченный на 16.44 (01.44 мск), отменен за две минуты до старта, причины уточняются, сообщила ведущая прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Кино
В Белоруссии сняли короткометражку о детстве Джона Уика
Армия и оружие
Американских военных обстреляли в Афганистане
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ростов» по пенальти
«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в рамках предсезонного турнира в Дохе «Кубок Париматч Премьер» — 4:3. В состве железнодорожников голы забили Мурило, Гжегож Крыховяк и Дмитрий Рыбчинский.
Происшествия
В Хабаровске совершены нападения с ножом на двух женщин
По сведениям полицейских, нападения произошли 5 и 8 февраля, а результате которых две женщины были госпитализированы в тяжелом состоянии с многочисленными ножевыми ранениями.
Шоу-бизнес
Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой
Исполнительница призналась подписчикам, что некоторое время назад промоутеры, которые занимались организацией концертов и продажей билетов, внезапно отменили запланированные мероприятия.
Политика
В Госдуме сообщили о возможном изменении нормы о ее роспуске
Из Конституции России могут исключить пункт, согласно которому президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру премьер-министра, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по внесению поправок в основной закон Павел Крашенинников в интервью газете «Коммерсантъ».
Экономика
Коронавирус изменил список миллиардеров Forbes
Глава компании Canada Goose Дани Рейсс покинул список миллиардеров из-за коронавируса, пишет Forbes.
Футбол
Мамаев заявил, что его семью преследует неадекватная женщина
Космос
NASA и ЕКА запустят зонд для изучения Солнца
Спутник вместе с ракетой Atlas V стартует 9 февраля NASA и Европейское космическое агентство намерены изучить загадку гелиосферы.
Армия и оружие
Иран представил новую ракету малой дальности с композитным двигателем
Отмечается, что ракета оснащена композитными двигателями, сделанными из материалов, которые позволяют снизить ее вес и увеличить дальность действия на 200 километров по сравнению с ракетами «Фатех-110», то есть до более 500 километров.
Спорт
Выступление украинских гимнасток в России осудили на родине
Выступление украинских гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной на этапе Гран-при в Москве осудили на родине.
Шоу-бизнес
Новый бойфренд Лолиты оплатил ее отдых в Израиле
Игры
Вышла новая версия Proton 5.0 для запуска Windows-игр в Linux
Состоялся мажорный релиз проекта Proton 5.0, который уже перевели на Wine 5.0 и добавили немало новых возможностей по части запуска игр.
Армия и оружие
Ту-160 вооружат гиперзвуковыми «Кинжалами»
Источник рассказал, что рассматривается возможность установки «Кинжалов» на Ту-160.
Спорт
Большунов побил рекорд российских лыжников по очкам на Кубке мира
Четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года Александр Большунов побил рекорд российских лыжников по очкам на Кубке мира.