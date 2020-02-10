Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиВ Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек

Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. Днем ранее официально сообщалось о более чем 37,1 тысячи заболевших и 811 умерших.
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Reuters: число жертв коронавируса в КНР возросло до 908 человек

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