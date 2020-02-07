Здоровье
РИА НовостиВ Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек
Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 722, заражены более 34,5 тысяч человек, выздоровели и выписаны 2050 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. Днем ранее официально сообщалось о более чем 31,1 тысячи заболевших и 636 умерших.
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Политика
Конкурент Трампа снялся с президентских выборов США
Бывший член палаты представителей США республиканец Джо Уолш снял свою кандидатуру с президентских выборов США.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Футбол
Дэнни Роуз назвал лучшего игрока, с которым он играл за «Тоттенхэм»
Защитник «Ньюкасла» Дэнни Роуз назвал лучшего футболиста, с которым ему приходилось играть в составе «Тоттенхэма».
Происшествия
В Казахстане жертвами массовой драки стали восемь человек
Жертвами беспорядков стали восемь человек, более 40 пострадали, сообщает издание Zakon.kz со ссылкой на заявление главы МВД Ерлана Тургумбаева.
Армия и оружие
Пентагон объяснил установку ядерных ракет на подлодках
США хотят предотвратить конфликты с различными странами, поэтому разворачивают ядерное оружие малой мощности на подводных лодках, заявил 7 февраля глава Пентагона Марк Эспер.
Происшествия
В Екатеринбурге 10-летние девочки избили одноклассницу
В одной из школ Екатеринбурга произошло ЧП. Одноклассники избили 10-летнюю девочку после уроков.
Политика
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США
В НАТО высказали предположение о том, что космические аппараты России и Китая в случае возникновения кризиса могут представлять опасность для западных спутников.
Общество
В Казани прощаются с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным
В Казани сегодня прощаются с депутатом Государственной Думы Айратом Хайруллиным. Церемония пройдет в Татарской государственной филармонии.
Происшествия
Арестован обвиняемый в поджоге Никулинского суда
Кино
Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы
Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.
Кино
DeLorean из сцены «Назад в будущее» заменили на Tesla Cybertruck
Автор канала Elon McFly создал компьютерную модель Tesla Cybertruck и использовал её для того, чтобы заменить оригинальный DeLorean DMC-12 в одной из культовых сцен фильма «Назад в будущее».
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Хоккей
Василевский сел на шпагат и совершил невероятный сейв в матче НХЛ
Политика
Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину
Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
Общество
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Фигурное катание
Загитова показала новый номер в прозрачном платье и упала с прыжка
Фигуристка Алина Загитова на шоу в Цюрихе представила новый номер под композицию Hallelujah, но не смогла откатать его без падений.
Здоровье
Жертвами нового вида вируса стали почти 500 человек, по данным властей Китая, заражены более 24 тыс. человек
С учетом инфицированных во всех странах число зараженных превышает 24,5 тыс. человек.
Общество
Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Музыка
Игорь Матвиенко отметит юбилей концертами в Москве
Спорт
Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира
Технологии
Ряд популярных приложений посоветовали удалить со смартфонов
Более двух десятков приложений для Android, общее число скачиваний которых из Google Play превышает 328 миллионов, являются опасными или потенциально опасными.
Кино
Джордж Миллер может начать съемки «Безумного Макса 5» уже осенью
Почти пять лет не было никаких новостей о судьбе пятого по счету фильма о приключениях Макса Рокатански, и вот, наконец, ситуация начала проясняться: по информации Geeks WorldWide, Миллер начнет производство картины поздней осенью 2020 года.
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
Здоровье
Дети практически не заражаются коронавирусом
Новое исследование зарубежных ученых показало, что дети почти не болеют новым коронавирусом.
Хоккей
Мэттьюс догнал Овечкина в гонке снайперов НХЛ
Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс догнал российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
Аномально высокая погода зафиксирована в Антарктиде
Глава метеорологического центра аргентинской базы Марамбио, капитан Маурисио Николас Лауриси заявил, что в четверг, 6 января, на научно-исследовательской станции Эсперанса были зафиксированы + 18, 3 ° C. Отмечается, что это исторически рекордный с 1967 года показатель.
Футбол
Байер – Боруссия Дортмунд: будут голы и гости не проиграют
Эксперт сайта Legalbet Валерий Непомнящий предлагает две ставки на матч немецкой Бундеслиги.
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
Кино
В Сети появилось видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
Жители Сан-Франциско, где проходят съемки четвертой части культовой франшизы «Матрица», заметили актера Киану Ривза, видео с которым тут же выложили в социальные сети.