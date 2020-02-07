Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 722, заражены более 34,5 тысяч человек, выздоровели и выписаны 2050 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. Днем ранее официально сообщалось о более чем 31,1 тысячи заболевших и 636 умерших.

В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек

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