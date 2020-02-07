Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиВ Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек

Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 722, заражены более 34,5 тысяч человек, выздоровели и выписаны 2050 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. Днем ранее официально сообщалось о более чем 31,1 тысячи заболевших и 636 умерших.
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В Китае обнародовали статистику по заболеванию коронавирусом за неделю

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Life.ruвчера в 19:52

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 636 человек

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Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 722 человек

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В Китае опубликовали статистику по заболеванию коронавирусом за неделю

РИА Новости00:58

В Китае от коронавируса умерли 722 человека, заболели — 31 774

REGNUMвчера в 19:46

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй приблизилось к 700

ФАНвчера в 18:36
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Конкурент Трампа снялся с президентских выборов США

Бывший член палаты представителей США республиканец Джо Уолш снял свою кандидатуру с президентских выборов США.
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Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Ведомости вчера в 14:25
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Дэнни Роуз назвал лучшего игрока, с которым он играл за «Тоттенхэм»

Защитник «Ньюкасла» Дэнни Роуз назвал лучшего футболиста, с которым ему приходилось играть в составе «Тоттенхэма».
Metaratings вчера в 06:08
Происшествия

В Казахстане жертвами массовой драки стали восемь человек

Жертвами беспорядков стали восемь человек, более 40 пострадали, сообщает издание Zakon.kz со ссылкой на заявление главы МВД Ерлана Тургумбаева.
РБК 01:31
Армия и оружие

Пентагон объяснил установку ядерных ракет на подлодках

США хотят предотвратить конфликты с различными странами, поэтому разворачивают ядерное оружие малой мощности на подводных лодках, заявил 7 февраля глава Пентагона Марк Эспер.
Известия вчера в 17:03
Происшествия

В Екатеринбурге 10-летние девочки избили одноклассницу

В одной из школ Екатеринбурга произошло ЧП. Одноклассники избили 10-летнюю девочку после уроков.
Твой Континент 01:04
Политика

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США

В НАТО высказали предположение о том, что космические аппараты России и Китая в случае возникновения кризиса могут представлять опасность для западных спутников.
Российская газета 01:30
Общество

В Казани прощаются с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

В Казани сегодня прощаются с депутатом Государственной Думы Айратом Хайруллиным. Церемония пройдет в Татарской государственной филармонии.
Вести.Ru вчера в 23:53
Футбол

Смолов рассказал об отличиях между чемпионатами Испании и России

РИА Новости 01:11
Происшествия

Арестован обвиняемый в поджоге Никулинского суда

Московский Комсомолец вчера в 10:25
Кино

Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.
Известия вчера в 19:53
Кино

DeLorean из сцены «Назад в будущее» заменили на Tesla Cybertruck

Автор канала Elon McFly создал компьютерную модель Tesla Cybertruck и использовал её для того, чтобы заменить оригинальный DeLorean DMC-12 в одной из культовых сцен фильма «Назад в будущее».
Журнал Авто.ру 06 февраля в 12:47
Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru вчера в 05:48
Хоккей

Василевский сел на шпагат и совершил невероятный сейв в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 03:54
Политика

Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину

Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
Культуромания вчера в 11:26
Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
Фигурное катание

Загитова показала новый номер в прозрачном платье и упала с прыжка

Фигуристка Алина Загитова на шоу в Цюрихе представила новый номер под композицию Hallelujah, но не смогла откатать его без падений.
Российский Диалог вчера в 13:12
Здоровье

Жертвами нового вида вируса стали почти 500 человек, по данным властей Китая, заражены более 24 тыс. человек

С учетом инфицированных во всех странах число зараженных превышает 24,5 тыс. человек.
Эхо Москвы 05 февраля в 17:09
Общество

Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru вчера в 05:40
Музыка

Игорь Матвиенко отметит юбилей концертами в Москве

REGNUM 06 февраля в 05:29
Спорт

Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира

Вечерняя Москва вчера в 15:30
Технологии

Ряд популярных приложений посоветовали удалить со смартфонов

Более двух десятков приложений для Android, общее число скачиваний которых из Google Play превышает 328 миллионов, являются опасными или потенциально опасными.
Российская газета 05 февраля в 08:22
Кино

Джордж Миллер может начать съемки «Безумного Макса 5» уже осенью

Почти пять лет не было никаких новостей о судьбе пятого по счету фильма о приключениях Макса Рокатански, и вот, наконец, ситуация начала проясняться: по информации Geeks WorldWide, Миллер начнет производство картины поздней осенью 2020 года.
Киноафиша России вчера в 04:24
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Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
Российская газета вчера в 20:00
Здоровье

Дети практически не заражаются коронавирусом

Новое исследование зарубежных ученых показало, что дети почти не болеют новым коронавирусом.
ToDay News Ufa вчера в 13:29
Хоккей

Мэттьюс догнал Овечкина в гонке снайперов НХЛ

Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс догнал российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 22:51
Общество

Аномально высокая погода зафиксирована в Антарктиде

Глава метеорологического центра аргентинской базы Марамбио, капитан Маурисио Николас Лауриси заявил, что в четверг, 6 января, на научно-исследовательской станции Эсперанса были зафиксированы + 18, 3 ° C. Отмечается, что это исторически рекордный с 1967 года показатель.
Газета.Ru вчера в 20:31
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Байер – Боруссия Дортмунд: будут голы и гости не проиграют

Эксперт сайта Legalbet Валерий Непомнящий предлагает две ставки на матч немецкой Бундеслиги.
Legalbet 05 февраля в 09:25
Общество

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

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Кино

В Сети появилось видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

Жители Сан-Франциско, где проходят съемки четвертой части культовой франшизы «Матрица», заметили актера Киану Ривза, видео с которым тут же выложили в социальные сети.
Экономика сегодня 06 февраля в 09:31
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