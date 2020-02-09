Здоровье
RuNews24.ruВ Китае число жертв коронавируса увеличилось до 722 человек
Напомним, что распространение коронавируса началось с китайского города Ухань в декабре 2019 года. Эксперты ВОЗ назвали болезнь чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. Болезнь проникла в 24 страны, в том числе в Россию.
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Происшествия
Устроивший стрельбу в Таиланде военный ликвидирован
Военнослужащий, который устроил стрельбу в тайском городе Накхонратчасима был ликвидирован. Об этом сообщает Thai Rath в своём Twitter.
Интернет
Неизвестная ошибка «кошмарит» пользователей Windows 7
Ошибка неизвестного происхождения, из-за которой пользователи Windows 7 не могут безопасно выключить или перезагрузить компьютер, появилась в последние пару дней, 8 февраля сообщает ZDNet.
Общество
Жена футболиста Морозюка в нижнем белье надругалась над гимном Украины
Жена украинского футболистка Николая Морозюка Ирина Морозюк исполнила гимн Украины в нижнем белье и рискует оказаться за решеткой.
Шоу-бизнес
Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой
Известная российская певица Маша Распутина прокомментировала скандал вокруг заявления дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной на телевидении, в котором она обвинила мать в том, что она запирает ее в комнате и душит.
Единоборства
UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем
Футбол
Сотни бразильских фанатов встретили в аэропорту бывшего игрока ЦСКА
В аэропорту экс-армейца встречали сотни бразильских фанатов.
Спорт
Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Музыка
Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель
Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Общество
Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Политика
Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев
Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
Политика
Папу Франциска пригласили на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Франциска на Украину.
Технологии
Составлен список вредоносных Android-приложений
Более 20 Android-приложений от китайского разработчика Shenzhen HAWK Internet оказались вредоносными.
Хоккей
Овечкин рассказал, как хотел бы забросить свою 700-ю шайбу в НХЛ
Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился, как хотел бы забросить свой 700-й гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Политика
Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину
Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
Общество
Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь
Самолет МЧС России ночью в воскресенье доставил в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов.
Политика
США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН
Вашингтон приступил к проработке предложения президента России Владимира Путина о встрече лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН, сообщил 9 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов.
Политика
Поклонская сравнила Украину с сомалийскими пиратами
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева: «Муж захотел переспать со старушкой, а я с молодым»
Лера Кудрявцева: «Всегда первой прошу прощения у мужа».
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Наука
«„СКИФ“ — это лакмусовая бумажка того, что мы можем сделать»
Без губернаторов никак На приуроченную к Дню российской науки пресс-конференцию Александр Сергеев примчался сразу же после совместного заседания Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию, посвященного повышению роли субъектов.
Происшествия
Три человека погибли в аварии с грузовиком в Воронежской области
Три человека погибли и ещё пять получили ранения в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Воронежской области.
Общество
Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России
Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.
Космос
Обнаружена необычная массивная галактика в ранней Вселенной
Наука
Найден вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Промежуточные результаты исследования показали, что, скорее всего, хозяином нового смертельного коронавируса является животное панголин.
Хоккей
Сборная России уступает Швеции после первого периода матча Евротура
Ранее стал известен состав сборной России на матч Евротура со Швецией.
Политика
Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы
В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.
Общество
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто (получат по 50000 руб.) Россия 9 мая 2020 г. отпразднует 75-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны.
Происшествия
В Долинском районе продолжаются поиски пропавшего рыболова
Днём 8 февраля для оказания помощи полиции в поисках человека, пропавшего в Долинском районе, выдвигались спасатели сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Полякова и сотрудники ГИМС.