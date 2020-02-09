Здоровье

RuNews24.ruRuNews24.ruВ Китае число жертв коронавируса увеличилось до 722 человек

Напомним, что распространение коронавируса началось с китайского города Ухань в декабре 2019 года. Эксперты ВОЗ назвали болезнь чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. Болезнь проникла в 24 страны, в том числе в Россию.
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Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 811 человек

Комсомольская правда21:22

В Китае число жертв коронавируса возросло до 811

RuNews24.ru21:36

Число погибших от коронавируса превысило число жертв за эпидемию SARS

РИА Новости21:40

Количество жертв коронавируса в Китае достигло 811 человек

Политика Сегодня19:59

В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 811 человек

Московский Комсомолец20:17

В Китае обнародовали статистику по заболеванию коронавирусом за неделю

Аргументы и Факты01:46

Количество жертв нового коронавируса превысило 630 человек

Коммерсантъ06 февраля в 17:27
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Происшествия

Устроивший стрельбу в Таиланде военный ликвидирован

Военнослужащий, который устроил стрельбу в тайском городе Накхонратчасима был ликвидирован. Об этом сообщает Thai Rath в своём Twitter.
RT на русском 21:43
Интернет

Неизвестная ошибка «кошмарит» пользователей Windows 7

Ошибка неизвестного происхождения, из-за которой пользователи Windows 7 не могут безопасно выключить или перезагрузить компьютер, появилась в последние пару дней, 8 февраля сообщает ZDNet.
Красная весна 03:17
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Жена футболиста Морозюка в нижнем белье надругалась над гимном Украины

Жена украинского футболистка Николая Морозюка Ирина Морозюк исполнила гимн Украины в нижнем белье и рискует оказаться за решеткой.
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Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой

Известная российская певица Маша Распутина прокомментировала скандал вокруг заявления дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной на телевидении, в котором она обвинила мать в том, что она запирает ее в комнате и душит.
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UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем

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Футбол

Сотни бразильских фанатов встретили в аэропорту бывшего игрока ЦСКА

В аэропорту экс-армейца встречали сотни бразильских фанатов.
Спорт день за днем вчера в 16:56
Спорт

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Известия 20:58
Музыка

Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель

Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Rusargument вчера в 10:02
Шоу-бизнес

В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:00
Общество

Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Газета.Ru 11:49
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Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
Известия 11:12
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Папу Франциска пригласили на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Франциска на Украину.
Вести.Ru 11:56
Технологии

Составлен список вредоносных Android-приложений

Более 20 Android-приложений от китайского разработчика Shenzhen HAWK Internet оказались вредоносными.
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Хоккей

Овечкин рассказал, как хотел бы забросить свою 700-ю шайбу в НХЛ

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился, как хотел бы забросить свой 700-й гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
РИА Новости 11:58
Политика

Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину

Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
Культуромания вчера в 11:26
Общество

Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь

Самолет МЧС России ночью в воскресенье доставил в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов.
ТАСС 19:40
Политика

США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН

Вашингтон приступил к проработке предложения президента России Владимира Путина о встрече лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН, сообщил 9 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов.
Известия 18:58
Политика

Поклонская сравнила Украину с сомалийскими пиратами

Pravda.Ru 05:41
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева: «Муж захотел переспать со старушкой, а я с молодым»

Лера Кудрявцева: «Всегда первой прошу прощения у мужа».
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Общество

Минздрав Прикамья проверит информацию об убийстве пациентов в больнице

REGNUM 15:09
Происшествия

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
РИА Новости 06:22
Наука

«„СКИФ“ — это лакмусовая бумажка того, что мы можем сделать»

Без губернаторов никак На приуроченную к Дню российской науки пресс-конференцию Александр Сергеев примчался сразу же после совместного заседания Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию, посвященного повышению роли субъектов.
Индикатор вчера в 09:54
Происшествия

Три человека погибли в аварии с грузовиком в Воронежской области

Три человека погибли и ещё пять получили ранения в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Воронежской области.
RT на русском 01:22
Общество

Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России

Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.
РИА Новости 20:08
Космос

Обнаружена необычная массивная галактика в ранней Вселенной

ToDay News Ufa вчера в 12:32
Наука

Найден вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Промежуточные результаты исследования показали, что, скорее всего, хозяином нового смертельного коронавируса является животное панголин.
ToDay News Ufa вчера в 11:12
Хоккей

Сборная России уступает Швеции после первого периода матча Евротура

Ранее стал известен состав сборной России на матч Евротура со Швецией.
RT на русском 11:00
Политика

Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы

В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.
Газета.Ru 20:37
Общество

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто (получат по 50000 руб.) Россия 9 мая 2020 г. отпразднует 75-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны.
Ведомости вчера в 02:47
Происшествия

В Долинском районе продолжаются поиски пропавшего рыболова

Днём 8 февраля для оказания помощи полиции в поисках человека, пропавшего в Долинском районе, выдвигались спасатели сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Полякова и сотрудники ГИМС.
Сахалин.Инфо 19:50
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