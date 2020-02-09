Напомним, что распространение коронавируса началось с китайского города Ухань в декабре 2019 года. Эксперты ВОЗ назвали болезнь чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. Болезнь проникла в 24 страны, в том числе в Россию.

В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 722 человек

Происшествия Устроивший стрельбу в Таиланде военный ликвидирован Военнослужащий, который устроил стрельбу в тайском городе Накхонратчасима был ликвидирован. Об этом сообщает Thai Rath в своём Twitter.

Интернет Неизвестная ошибка «кошмарит» пользователей Windows 7 Ошибка неизвестного происхождения, из-за которой пользователи Windows 7 не могут безопасно выключить или перезагрузить компьютер, появилась в последние пару дней, 8 февраля сообщает ZDNet.

Шоу-бизнес Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой Известная российская певица Маша Распутина прокомментировала скандал вокруг заявления дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной на телевидении, в котором она обвинила мать в том, что она запирает ее в комнате и душит.

Общество Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.

Технологии Составлен список вредоносных Android-приложений Более 20 Android-приложений от китайского разработчика Shenzhen HAWK Internet оказались вредоносными.

Политика Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.

Общество Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь Самолет МЧС России ночью в воскресенье доставил в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов.

Политика США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН Вашингтон приступил к проработке предложения президента России Владимира Путина о встрече лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН, сообщил 9 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов.

Наука «„СКИФ“ — это лакмусовая бумажка того, что мы можем сделать» Без губернаторов никак На приуроченную к Дню российской науки пресс-конференцию Александр Сергеев примчался сразу же после совместного заседания Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию, посвященного повышению роли субъектов.

Политика Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.

Общество Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто (получат по 50000 руб.) Россия 9 мая 2020 г. отпразднует 75-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны.