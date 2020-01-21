В китайском городе Ухань в центре страны развернуты девять госпиталей для больных пневмонией нового типа, передает ТАСС. Еще в 60 местных клиниках идет прием пациентов с подозрением на заболевание.

В Китае для больных пневмонией нового типа открыты девять госпиталей

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