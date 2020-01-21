Здоровье
Российская газетаВ Китае для больных пневмонией нового типа открыты девять госпиталей
В китайском городе Ухань в центре страны развернуты девять госпиталей для больных пневмонией нового типа, передает ТАСС. Еще в 60 местных клиниках идет прием пациентов с подозрением на заболевание.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
9 госпиталей для лечения пневмонии нового типа открылись в китайском Ухане
Московский Комсомолец18:38
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 19:16, Ашберн
Политика
Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Украинский Boeing, который разбился 8 января в районе аэропорта Тегерана, был сбит сразу двумя ракетами.
Политика
Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в Конституцию.
Происшествия
В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле
Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Политика
Эксперт объяснил увольнение Чайки и выдвижение Краснова на пост генпрокурора
Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин объяснил, почему президент России Владимир Путин решил уволить с поста генпрокурора России Юрия Чайку и выдвинуть на эту должность человека из другого ведомства - заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова.
Общество
Проезд по мосту через Лену может стать платным для всех
Армия и оружие
Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти
Кино
«За час до рассвета»: фильм о «войне» после войны выйдет на телеэкранах
Происшествия
Четырехэтажное здание загорелось на северо-востоке Москвы
Происшествия
Украинский военный покончил с собой в здании ЦИК
В здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве военный покончил с собой, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
Политика
Постпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва Совбеза по Сирии
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковала Россию за созыв заседания Совбеза, на котором будет обсуждаться доклад ОЗХО по инциденту с химоружием в сирийской Думе в 2018 году, сообщила пресс-служба британского постпредства.
Политика
Британское посольство отреагировало на ситуацию с украинским трезубцем
Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление в связи с тем, что украинский трезубец попал в британское пособие с экстремистскими символами, сообщается в понедельник, 20 января, на странице ведомства в Facebook.
Общество
Прокурор застал Улюкаева за запрещенным сидением на кровати
По данным издания, в колонии прошла прокурорская проверка, один из проверяющих застал Улюкаева сидящим на кровати — это запрещено делать в дневное время.
Гаджеты
В сети появились первые фото Xiaomi Mi 10 Pro
В сети появились первые фото нового Xiaomi Mi 10.
Происшествия
Экс-полковник Захарченко прокомментировал «записку» покровителям
Отбывающий срок в колонии экс-полковник ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко прокомментировал публикацию "секретной записки", которую он якобы передал на волю покровителям.
Кино
Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»
Пользователям «ВКонтакте» предложили выбрать русское название для комедийного боевика Guns Akimbo.
Шоу-бизнес
Свершилось: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards
Свершилось \: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards Оба актера были номинированы на премию: за лучшую женскую роль в сериале "Утреннее шоу" и за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде".
Политика
Кадыров опроверг слухи о своей отставке
Кадыров проходит курс лечения, пояснил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Общество
Переговоры завершены: Елизавета II «отпустила» Гарри и Меган
Королева Великобритании Елизавета II заявила, что долгие переговоры с принцем Гарри и Меган Маркл по поводу их будущего статуса были завершены.
Армия и оружие
Украинские военные заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против народных республик Донбасса, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Футбол
Айртон: «Решение Спартака уважаю и принимаю»
Защитник Спартака Лука Айртон прокомментировал решение клуба не отпускать его в сборную Бразилии U-23 на предолимпийский турнир.
Кино
Комедия «Холоп» стала второй по кассовым сборам в России
Космос
Институт «Роскосмоса» предложил маркировать все космические спутники
Необходимость маркировки спутников, утверждают специалисты института "Роскосмоса", вызвана прогнозируемым резким ростом количества на орбите малых спутников.
Политика
В сенате США начинается суд по делу об импичменте Дональда Трампа
Во вторник, 21 января, в сенате США начинаются слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
Происшествия
В Сочи мужчина изнасиловал в автобусе 10-летнюю школьницу
В Сочи задержан 59-летний местный житель, который, по данным следствия, надругался в автобусе над 10-летней девочкой.
Общество
Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин
Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Фигурное катание
Туктамышевой предложили выступать за Канаду
Канадский журналист Филип Херш в своем Twitter назвал уровень женского одиночного катания на чемпионате Канады «ужасающим» и предложил российским фигуристкам, в частности Елизавете Туктамышевой, поискать канадские корни.