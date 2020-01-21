Здоровье

Российская газетаРоссийская газетаВ Китае для больных пневмонией нового типа открыты девять госпиталей

В китайском городе Ухань в центре страны развернуты девять госпиталей для больных пневмонией нового типа, передает ТАСС. Еще в 60 местных клиниках идет прием пациентов с подозрением на заболевание.
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В Ухане созданы девять госпиталей для больных пневмонией нового типа

ТАСС16:02

В Китае для больных пневмонией нового типа открыты девять госпиталей

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В Китае создали девять госпиталей для больных с новым типом коронавируса

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9 госпиталей для лечения пневмонии нового типа открылись в китайском Ухане

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Для заразившихся пневмонией нового типа в Китае создали специальные госпитали

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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 19:16, Ашберн
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