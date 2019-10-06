Экономика

REGNUMREGNUMВ Китае фермер вырастил свинью размером с медведя

В китайской провинции Гуанси фермер вырасти свинью весом 500 кг, сообщает Bloomberg. Таким образом владелец животного пытается заработать на ажиотаже, возникшем из-за вспышки африканской чумы свиней.
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В Китае фермер вырастил свинью размером с медведя

REGNUM02:18

В Китае из-за дефицита мяса выращивают гигантских свиней

Радио Комсомольская правда06 октября в 03:39

В Китае вырастили свинью размером с медведя

Lenta.ruвчера в 08:43

В Китае вывели свиней размером с медведей

Московский Комсомолецвчера в 04:33

В Китае начали разводить гигантских свиней. Они тяжелее белых медведей

ЭКД06 октября в 09:57

Свиней размером с полярного медведя разводят на ферме в Китае

Известиявчера в 12:18

В Китае выращивают свиней размером с белых медведей

Газета.Ru06 октября в 02:25
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Наука

У человечества закончится фосфор необходимый для ведения хозяйства

Фосфор, необходимый для производства сельскохозяйственных продуктов, неразумно вымывается в океан.
Ореанда-Новости 02:41
Политика

Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос в аэропорту Нью-Йорка

РИА Новости 02:05
Политика

Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Газета.Ru вчера в 23:56
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс вчера в 01:51
Армия и оружие

Трамп рассказал о разработке новых вооружений

В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Известия 01:04
Шоу-бизнес

Заворотнюк выписали из больницы

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 02:20
Энергетика

«Ведомости»: российские власти признали риск падения спроса на нефть

Падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, а пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов, следует из проекта Энергостратегии России, разработанного Министерством энергетики.
Коммерсантъ вчера в 23:21
Культура

Сара Брайтман о России, загробной жизни и неудавшемся полете в космос

Lenta.ru 06 октября в 17:02
Политика

Иран объяснил причины задержания российской журналистки

Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране не имеет отношения к вопросу о шпионаже, рассказал официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
News.ru вчера в 06:18
Политика

США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу

Коммерсантъ 01:46
Футбол

Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»

Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия вчера в 10:07
Происшествия

Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце

На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Происшествия

Экс-начальник якутского рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО

Бывший начальник якутского рудника «Мир» Алексей Бурксер найден мёртвым в СИЗО.
RT на русском 02:55
Происшествия

Пьяный автомобилист насмерть сбил женщину и двух детей под Белгородом

Автомобиль насмерть сбил троих велосипедистов — женщину и двух ее детей в возрасте 11 и 12 лет в Белгородской области.
Известия вчера в 18:39
Политика

На Украине проведут форум по поиску стратегии возвращения Донбасса

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в конце октября в Мариуполе пройдет форум, посвященный возвращению Донецка и Луганска в состав Украины.
Московский Комсомолец 02:27
Политика

Ополченцы Донбасса не станут депутатами Рады, заявили в МИД Украины

В случае прекращения войны и установления мира в Донбассе ополченцы все равно не смогут избираться в Верховную раду Украины, заявил министр иностранных дел этой страны Вадим Пристайко.
REGNUM 03:26
Кино

Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским

На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv 01:19
Происшествия

СК передал дело о смерти актера Марьянова в прокуратуру

В случае утверждения обвинительного заключения прокуратурой уголовное дело будет передано в суд.
REGNUM 03:29
Происшествия

В Германии грузовик въехал в стоявшие у светофора автомобили

ТАСС вчера в 15:16
Политика

Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты»

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.
iReactor вчера в 20:48
Экономика

Проезд в Петербурге может подорожать на 5 рублей

Напомним, что последнее резкое повышение цены на проезд в общественном транспорте произошло в 2017 году, она увеличилась на 20 рублей.
Gazeta.SPb вчера в 22:59
Армия и оружие

Шойгу провёл телефонный разговор с главой Пентагона

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.
RT на русском вчера в 13:06
Общество

Руководство Ozon встретилось с бастующими в Петербурге курьерами

Руководство службы доставки Ozon встретилось в Санкт-Петербурге с курьерами, которые не вышли на работу.
Известия 06 октября в 08:39
Политика

Абэ заявил о распространении суверенитета Японии на южные Курилы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что его страна считает, что её суверенитет распространяется на острова, расположенные в южной части Курил, и позиция Токио по этому поводу неизменна.
Московский Комсомолец вчера в 22:57
Политика

Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу

На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
BFM.ru вчера в 11:47
Происшествия

В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды

Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости вчера в 05:00
Происшествия

Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка

Ведомости вчера в 07:37
Экономика

Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес

Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК вчера в 18:01
Происшествия

В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

РБК 06 октября в 12:56
Политика

Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа

Газета.Ru вчера в 18:42
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