Экономика
REGNUMВ Китае фермер вырастил свинью размером с медведя
В китайской провинции Гуанси фермер вырасти свинью весом 500 кг, сообщает Bloomberg. Таким образом владелец животного пытается заработать на ажиотаже, возникшем из-за вспышки африканской чумы свиней.
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В Китае из-за дефицита мяса выращивают гигантских свиней
Радио Комсомольская правда06 октября в 03:39
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 03:34, Ашберн
Наука
У человечества закончится фосфор необходимый для ведения хозяйства
Фосфор, необходимый для производства сельскохозяйственных продуктов, неразумно вымывается в океан.
Ореанда-Новости 02:41
Политика
Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Газета.Ru вчера в 23:56
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс вчера в 01:51
Армия и оружие
Трамп рассказал о разработке новых вооружений
В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Известия 01:04
Шоу-бизнес
Заворотнюк выписали из больницы
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 02:20
Энергетика
«Ведомости»: российские власти признали риск падения спроса на нефть
Падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, а пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов, следует из проекта Энергостратегии России, разработанного Министерством энергетики.
Коммерсантъ вчера в 23:21
Культура
Сара Брайтман о России, загробной жизни и неудавшемся полете в космос
Lenta.ru 06 октября в 17:02
Политика
Иран объяснил причины задержания российской журналистки
Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране не имеет отношения к вопросу о шпионаже, рассказал официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
News.ru вчера в 06:18
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия вчера в 10:07
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Происшествия
Экс-начальник якутского рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО
Бывший начальник якутского рудника «Мир» Алексей Бурксер найден мёртвым в СИЗО.
RT на русском 02:55
Происшествия
Пьяный автомобилист насмерть сбил женщину и двух детей под Белгородом
Автомобиль насмерть сбил троих велосипедистов — женщину и двух ее детей в возрасте 11 и 12 лет в Белгородской области.
Известия вчера в 18:39
Политика
На Украине проведут форум по поиску стратегии возвращения Донбасса
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в конце октября в Мариуполе пройдет форум, посвященный возвращению Донецка и Луганска в состав Украины.
Московский Комсомолец 02:27
Политика
Ополченцы Донбасса не станут депутатами Рады, заявили в МИД Украины
В случае прекращения войны и установления мира в Донбассе ополченцы все равно не смогут избираться в Верховную раду Украины, заявил министр иностранных дел этой страны Вадим Пристайко.
REGNUM 03:26
Кино
Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv 01:19
Происшествия
СК передал дело о смерти актера Марьянова в прокуратуру
В случае утверждения обвинительного заключения прокуратурой уголовное дело будет передано в суд.
REGNUM 03:29
Происшествия
В Германии грузовик въехал в стоявшие у светофора автомобили
ТАСС вчера в 15:16
Политика
Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты»
Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.
iReactor вчера в 20:48
Экономика
Проезд в Петербурге может подорожать на 5 рублей
Напомним, что последнее резкое повышение цены на проезд в общественном транспорте произошло в 2017 году, она увеличилась на 20 рублей.
Gazeta.SPb вчера в 22:59
Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Пентагона
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.
RT на русском вчера в 13:06
Общество
Руководство Ozon встретилось с бастующими в Петербурге курьерами
Руководство службы доставки Ozon встретилось в Санкт-Петербурге с курьерами, которые не вышли на работу.
Известия 06 октября в 08:39
Политика
Абэ заявил о распространении суверенитета Японии на южные Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что его страна считает, что её суверенитет распространяется на острова, расположенные в южной части Курил, и позиция Токио по этому поводу неизменна.
Московский Комсомолец вчера в 22:57
Политика
Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу
На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
BFM.ru вчера в 11:47
Происшествия
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости вчера в 05:00
Происшествия
Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка
Ведомости вчера в 07:37
Экономика
Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес
Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК вчера в 18:01
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
РБК 06 октября в 12:56
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42