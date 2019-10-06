Экономика

REGNUMREGNUMВ Китае фермер вырастил свинью размером с медведя

В китайской провинции Гуанси фермер вырасти свинью весом 500 кг, сообщает Bloomberg. Таким образом владелец животного пытается заработать на ажиотаже, возникшем из-за вспышки африканской чумы свиней.
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В Китае фермер вырастил свинью размером с медведя

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В Китае вырастили свинью размером с медведя

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В Китае выращивают свиней размером с белых медведей

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