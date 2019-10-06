Экономика
REGNUMВ Китае фермер вырастил свинью размером с медведя
В китайской провинции Гуанси фермер вырасти свинью весом 500 кг, сообщает Bloomberg. Таким образом владелец животного пытается заработать на ажиотаже, возникшем из-за вспышки африканской чумы свиней.
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В Китае из-за дефицита мяса выращивают гигантских свиней
Радио Комсомольская правда06 октября в 03:39
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 02:23, Вашингтон
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Единоборства
Макгрегор предложил Нурмагомедову провести бой в Москве
Ирландский боец ММА, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор предложил российскому спортсмену, чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову провести бой в Москве.
VSE42.RU вчера в 18:44
Экономика
В России может исчезнуть крафтовое пиво
Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.
RT на русском вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после сообщений о своем исчезновении
Звезда российского сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева вышла на связь после тото, как в сети появились сообщения об исчезновении актрисы.
Пятый канал вчера в 14:49
Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском вчера в 15:20
Происшествия
В России впервые оштрафовали за курение на балконе
В России выписали один из первых штрафов за курение на балконе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой МЧС России.
Lenta.ru вчера в 05:29
Космос
Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв
Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.
AstroNews.ru вчера в 05:00
Армия и оружие
Трамп рассказал о разработке новых вооружений
В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Известия 01:04
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
РИА Новости вчера в 20:27
Политика
МИД Украины не смог назвать дату нормандского саммита
Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
ИА Новороссия вчера в 06:40
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Происшествия
Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка
В Новосибирске около Хилокского рынка на улице Малыгина произошла массовая драка, в результате пострадал один человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.
Ведомости вчера в 07:37
Происшествия
Шотландец заснул в такси и проснулся на другом конце страны
Как сообщает Daily Mail, житель шотландского Эдинбурга Джозеф Ферджи заснул в Uber после проведенной в клубе вечеринки и оказался на другом конце страны.
Московский Комсомолец 01:16
Происшествия
Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО
Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Буксер найден мертвым в СИЗО города Якутска.
Известия 02:20
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Шведский монарх Карл ХVІ Густав исключил пятерых внуков из членов королевского двора.
Российская газета вчера в 19:02
Общество
Письмо советских моряков обнаружили в Бразилии
В Бразилии местные жители обнаружили на пляже письмо в бутылке, которое принадлежало советским морякам.
Газета.Ru 01:24
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Газета.Ru вчера в 20:54
Политика
Преемник Могерини призвал сохранять санкции против России
Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России.
Известия вчера в 10:33
Политика
На губернаторов примеряют отставки
Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Авто
В России могут появиться умные «лежачие полицейские»
В "Автонете" пояснили принцип работы новой системы: препятствующий барьер подключается к динамическому электроприводу, при этом он может быть интегрирован в систему фото/видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля.
ТАСС вчера в 20:05
Происшествия
В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский
В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.
РБК вчера в 12:44
Политика
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Пентагона
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.
RT на русском вчера в 13:06
Экономика
Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года
Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
РИА Новости 02:05
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Шоу-бизнес
Дана Борисова резко высказалась о Волочковой и Бочкаревой
Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Дана Борисова повздорили из-за актрисы Натальи Бочкаревой, которая была задержана с наркотиками неделю назад.
Газета.Ru вчера в 08:42
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия вчера в 10:07
Авто
Спортивные модели Volkswagen получат новый логотип
Значок R-Line приобретает новый облик и впервые будет представлен на Atlas Cross Sport R-Line 11 октября.
32CARS.ru вчера в 05:54
Происшествия
ФБР определило «самого продуктивного» серийного убийцу в истории США
Серийный убийца, признавшийся в 93 преступлениях, признан ФБР "самым продуктивным" убийцей в истории США, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление ФБР.
РИА Новости вчера в 19:22
Здоровье
В Саратове уволились еще два главврача
Речь идет о главвраче городской клинической больницы № 1 Игоре Салове и главвраче городской клинической больницы № 9 Олеге Костине.
Саратов 24 вчера в 15:16