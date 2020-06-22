Пекин, 23 июня 2020, 00:11 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики всерьез готовятся к отключению страны от долларовой платежной системы. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами Китая Фан Синхай.

В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем

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