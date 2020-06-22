Политика

REGNUMREGNUMВ Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем

Пекин, 23 июня 2020, 00:11 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики всерьез готовятся к отключению страны от долларовой платежной системы. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами Китая Фан Синхай.
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В Пекине считают необходимым подготовиться к отключению от долларовой платежной системы

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Общество

Международный арбитраж отклонил иск Сергея Пугачёва к России

По данным Минюста, Пугачёв в 2015 году, ссылаясь на получение в 2009 году французского гражданства, инициировал международное арбитражное разбирательство против России на основании соглашения между СССР и Францией о защите капиталовложений.
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Культура

Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры

Худрук московского Театра сатиры Александр Ширвиндт назвал Федора Добронравова "свободным художником" и рассказал о причине его ухода из труппы.
Народные новости вчера в 09:19
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Общество

Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы.
ТАСС вчера в 22:06
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Политика

Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина

Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас объяснил необходимость поправки в Конституцию РФ, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Владимира Путина.
Smolnarod.ru вчера в 03:04
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Политика

Болтон: Обама был готов признать воссоединение Крыма с Россией

Бывший президент США Барак Обама в 2014 году однозначно дал понять, что если Россия ограничится воссоединением с Крымским полуостровом, то конфронтация вокруг Украины может быть исчерпана.
Life.ru 01:42
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Здоровье

В России вдвое выросло число тех, кто знаком с больными коронавирусом

Количество опрошенных, у которых в домах или по соседству зафиксированы случаи заражения выросло с 4,7 до 8,1%. Каждый десятый заявил, что его знакомые были госпитализированы с подозрением на коронавирус, 13,3% знают людей, контактировавших с заболевшими.
Новый День 01:13
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Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru вчера в 07:00
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Общество

Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:26
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Общество

В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки

Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
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Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
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Политика

Раскрыл секреты: Помпео сравнил действия Болтона с поступком Сноудена

ParsToday Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что раскрытие экс-советником американского президента Джоном Болтоном секретных данных сравнимо с поступком, который совершил экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, который предал огласке информацию о методах работы спецслужб США.
РЕН ТВ 00:44
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В Луге внедорожник с главой поселковой администрации врезался в дом

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РБК: «Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей

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Музыка

В Волгограде концерт на Мамаевом кургане увидит вся страна

Зрители смогут увидеть световые эффекты и инсталляции.
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Здоровье

Малоподвижный образ жизни повышает возможность смерти от рака

Северпост 20 июня в 14:37
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Общество

Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей

NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.
Газета.Ru вчера в 17:54
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Космос

Китай запустил последний навигационный спутник Beidou

Китай провел запуск последнего, 55-го спутника национальной навигационной системы Beidou.
ТАСС вчера в 22:18
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной рассказал, что они расстались

Фотограф Дмитрий Исхаков, супруг 33-летней российской певицы, актрисы и модели Полины Гагариной подтвердил, что они расстались.
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Кино

Майкл Китон хочет снова стать Бэтменом

Майкл Китон уже играл Темного рыцаря Готэма в киноленте «Бэтмен» 1989 года, а также «Бэтмен возвращается» 1992-го.
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Шоу-бизнес

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила дома показ мод

Звездный папа часто делится моментами из жизни малышей. Так, дочь юмориста решила устроить дома показ мод.
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Здоровье

Глава Росстата объяснил сложности с данными о смертности от COVID-19

Глава Росстата Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19 разными методологиями расчета.
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Общество

Ургант иронично отреагировал на идею переименовать эскимо в США

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала иронично прокомментировал намерение американской компании переименовать эскимо, предложив «новое название» для мороженого.
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Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
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Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК вчера в 12:45
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Общество

Forbes представил новый рейтинг лучших российских вузов

Forbes представил новый рейтинг лучших российских вузов. В первую двадцатку попал Казанский федеральный университет (18 место).
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Общество

Работающим пенсионерам на самоизоляции продлят больничные

Занятым пенсионерам, соблюдающим режим самоизоляции, продлят электронные больничные.
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Армия и оружие

Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
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Гаджеты

Apple представила операционную систему iOS 14

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